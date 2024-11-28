وزير الثقافة: معرض "ومضات خزفية" يعكس التفاعل بين الخيال والطبيعة

كتبت بسنت جميل

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم معرض الدكتور فتحي عبد الوهاب، تحت عنوان "ومضات خزفية"، الذي تستضيفه "قاعة الباب"، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، بالأعمال المعروضة، مشيرًا إلى أن معرض "ومضات خزفية" يمثل إسهامًا متميزًا في المشهد الفني، حيث يقدم الدكتور فتحي عبد الوهاب، رؤية مبتكرة تعكس التفاعل بين الخيال والطبيعة من خلال تطويع الخزف لعمل لوحات فنية وأعمال خزفية متميزة، وأضاف أن هذا النوع من الإبداع يعكس عمق التجربة الفنية المصرية، ويدعو للتأمل في جماليات الطبيعة المحيطة بنا، وتأثيرها على المخيلة الإنسانية".



يستمر المعرض حتى‏ 7 ديسمبر، ويضم مجموعة من الأواني والبلاطات الخزفية التي تحمل روح التصوير، منفذة بألوان وتقنيات البريق المعدني لتعبر عن تأثير الخيال في الحياة من خلال رؤية خاصة.

جدير بالذكر أن الفنان الدكتور فتحى عبد الوهاب أستاذ ورئيس قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، شغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة منها رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، مشرفا على المركز القومى للترجمة ، مشرفا على المجلس الأعلى للثقافة، مشرفا على مركز الحرف التقليدية بصندوق التنمية الثقافية ، مؤسس وقائم على تنفيذ مبادرة صنايعية مصر بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، عمل رئيس قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية ومراجعل لدى الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، عضو نقابتى الفنانين التشكيلين ومصممى الفنون التطبيقية ، عضو ورئيس فى العديد من اللجان العليا للمهرجانات المحلية والدولية ، حصل على عدة جوائز هامة منها جائزة لجنة التحكيم بصالون الشباب العاشر 1998 ، جائزة لجنة التحكيم - بينالي القاهرة الدولي الرابع للخزف 1998 ، جائزة شرفية في صالون الشباب الثالث عشر 2001 ، شارك فى الكثير من المعارض محلية والدولية منها القطع الصغيرة ، صالون الشباب الحادي عشر ، المعرض العام ، ملتقى الفخار الثالث بمحافظة قنا ، بينالي الخزف السادس ، معرض للفنانين المصرين بمدينة مونستر بألمانيا ، ورشة عمل بألمانيا بين كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان وكلية العلوم التطبيقية وغيرها ، اقام مجموعة من المعارض الخاصة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر منها مركز الجزيرة للفنون ، مقعد السلطان قايتباى وغيره.



جانب من المعرض