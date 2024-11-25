أضف هذا الطعام إلى وجبة الإفطار لتعزيز وتقوية الذاكرة

كتبت مروة هريدى

هل تبحث عن طريقة بسيطة ولذيذة لتعزيز الذاكرة ودعم صحة الدماغ؟ قد يكون إضافة هذا المكون إلى وجبة الإفطار هو الحل الأمثل، وتسلط دراسة حديثة الضوء على فوائد إضافة البيض إلى وجبة الإفطار، حيث أجرى الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، وأوضحت فوائد تناول البيض بانتظام على وجبة الإفطار في تحسين الوظائف الإدراكية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وأشارت الدراسة إلى فوائد تناول البيض في وجبة الإفطار في تحسين الوظائف الإدراكية وتعزيز الذاكرة خاصة بالنسبة للنساء، فالبيض يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التي ليست ضرورية للصحة العامة فحسب، بل إنه يلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ، وإليك كيف يمكن للبيض أن يساعد في تحسين الذاكرة.

ما الذي يجعل البيض غذاءً معززًا للدماغ؟

البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم للغاية لصحة الدماغ، حيث يدعم الكولين إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي يشارك في تعزيز الذاكرة والتعلم، كما أن البيض غنى بفيتامينات B6 وB12 وحمض الفوليك، والتي من المعروف أنها تساعد في منع انكماش الدماغ وتأخير التدهور المعرفي، ووفقًا للدراسة المنشورة في Nutrients، فإن النساء اللائي تناولن المزيد من البيض عانين من تدهور إدراكي أبطأ وحافظن على الطلاقة اللفظية بشكل أفضل من أولئك اللائي تناولن عددًا أقل من البيض أو لم يتناولن البيض على الإطلاق.

ماذا يقول البحث؟

وجدت الدراسة، التي فحصت العادات الغذائية لأكثر من 890 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا فأكثر، أن النساء اللائي أدرجن البيض بانتظام في نظامهن الغذائي أظهرن ذاكرة أفضل، وقد لوحظت هذه النتائج حتى بعد تعديل نمط الحياة وعوامل الصحة، وفي حين لم يتم ملاحظة أي تأثيرات كبيرة على الرجال، فقد أكد البحث أن تناول البيض لم يشكل أي تأثير سلبي على الوظيفة الإدراكية لأيًا من الجنسين.

هل من الآمن تناول البيض يوميًا؟

في حين يحتوي البيض على الكوليسترول الغذائي، إلا أن الدراسات تشير إلى أنها لا ترفع مستويات الكوليسترول في الدم بشكل كبير بالنسبة لمعظم الناس، ووفقًا لجامعة هارفارد، فإن الكوليسترول في بيضة واحدة يوميًا آمن لمعظم الناس، وتفوق فوائدها المخاطر بالنسبة للأفراد الذين لا يعانون من مشاكل الكوليسترول السابقة، كما أن البيض غني بالبروتين عالي الجودة، ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويدعم إدارة الوزن.