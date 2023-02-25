أطعمة الدماغ لتحسين الذاكرة والتركيز.. أبرزها البروكلي والسبانخ

كتبت فاطمة خليل



أطعمة الدماغ لتحسين الذاكرة والتركيز ​البروكلي يحتوي البروكلي على العناصر الغذائية المفيدة للدماغ ومضادات الأكسدة إنه غني بفيتامين K، واللوتين، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، ما قد يساعد في تعزيز القدرات المعرفية. الكرنب من الخضراوات التي تساعد على صحتك العصبية يحتوي على بيتا كاروتين وهو مضاد للأكسدة مفيد للدماغ. السبانخ نبات أخضر آخر معروف بتأثيره الإيجابي على الصحة العامة بما في ذلك الدماغ. أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية أن هناك بعض الأطعمة قد تساعد على تحسين عمل الذاكرة والتركيز، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة للدماغ ، في هذا التقرير نتعرف على أهم أطعمة الدماغ لتحسين الذاكرة والتركيز، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".يحتوي البروكلي على العناصر الغذائية المفيدة للدماغ ومضادات الأكسدة إنه غني بفيتامين K، واللوتين، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، ما قد يساعد في تعزيز القدرات المعرفية.من الخضراوات التي تساعد على صحتك العصبية يحتوي على بيتا كاروتين وهو مضاد للأكسدة مفيد للدماغ.نبات أخضر آخر معروف بتأثيره الإيجابي على الصحة العامة بما في ذلك الدماغ.

البنجر

البنجر يدعم صحة الدماغ لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في طرد السموم من الدم.

الكرفس

يُعتقد أن الكرفس يقلل الالتهاب في الدماغ لأنه غني باللوتولين،

الكوسة

الكوسة غنية بالعديد من العناصر الغذائية. يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في حماية الدماغ. البيض يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لمادة الكولين ، مما يساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الدماغ الصحية. سمك السلمون سمك السلمون غني جدًا بأوميجا 3 ، وهو حمض دهني يقال إنه يساعد في صحة الدماغ.

التوت

يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم، بما في ذلك الدماغ من الجذور الحرة.

الأفوكادو

الأفوكادو غني جدًا بفيتامينات ب، والتي قيل إنها تدعم صحة الدماغ.

التفاح

التفاح من أكثر الفواكه فائدة للدماغ. تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى كيرسيتين، والتي وفقًا للأبحاث يقال إنها تقلل من موت الخلايا والتهاب الخلايا العصبية. البرتقال يحتوي البرتقال على مستويات عالية من فيتامين سي الذي يساعد على حماية الدماغ من الشيخوخة.

اللوز