عادات احرص عليها يوميا لتعزيز صحة المخ.. منها القراءة وحل الألغاز

كتبت فاطمة خليل

أظهرت دراسات مختلفة أنه من خلال الحفاظ على صحة الدماغ، يمكنك منع الكثير من الأمراض مثل التدهور المعرفي، ومشاكل الذاكرة، ومرض السكري من النوع الثانى، وحتى أمراض القلب، فى هذا التقرير نتعرف على عادة يمكنك فعلها يوميا للحفاظ على صحة مخك، وفقا لموقع تايمز ناو.

وعلى الرغم من أن هفوات الذاكرة تحدث في أي عمر، إلا أن الشيخوخة وحدها ليست سببًا للتدهور المعرفي بشكل عام، لذا من المهم للغاية بالنسبة لك الحفاظ على صحة دماغك .. هذا ما أوضحه الدكتور أناند كاتكار، استشاري جراحة الأعصاب في الهند، وقال أنه عندما يحدث فقدان كبير للذاكرة، يكون ذلك عمومًا بسبب اضطرابات عضوية، أو إصابة في الدماغ، أو مرض عصبي.

ووفقًا للدكتور أناند كاتكار، فإنه للحفاظ على صحة الدماغ المثالية، فإن أهم شيء يجب القيام به هو الانخراط في الأنشطة التي تحفز النمو العقلي والتطور من خلال دمج التعلم المستمر في عملك من خلال تحليل ومعالجة كميات هائلة من المعلومات يوميًا.

وقال الدكتور كاتكار إن إشراك عقلك في نشاط روتيني يمكن أن يحفز المخ للحصول على فوائد طويلة المدى للصحة المعرفية.

بعض الطرق البسيطة للقيام بذلك هي:

القراءة لا توفر معرفة جديدة فحسب، بل تعزز أيضًا مهارات الفهم والمفردات والذاكرة، حتى القراءة لمدة 20 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

يمكن للأنشطة مثل الكلمات المتقاطعة أو سودوكو أو حتى ألغاز الصور المقطوعة المعقدة أن تحفز وظائف المخ وتحسن مهارات حل المشكلات.

سواء كان الأمر يتعلق بلغة جديدة، أو آلة موسيقية، أو مهارة رقمية، فإن التعلم ينشط أجزاء الدماغ المسؤولة عن الذاكرة ومهارات التفكير.

النشاط البدني المنتظم يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز نمو خلايا الدماغ.إنه مفيد لعقلك كما هو الحال لجسمك.

يمكن أن يقلل التأمل من التوتر الذي يؤثر سلباً على صحة الدماغ. كما أنه يحسن التركيز والذاكرة وقدرة الدماغ على معالجة المعلومات.

إن المشاركة في محادثات هادفة وأنشطة اجتماعية تحفز مناطق متعددة من الدماغ، مما يعزز صحة نفسية أفضل ويقلل من خطر التدهور المعرفي.

لماذا تعتبر صحة الدماغ مهمة؟

إن دماغك عضو معقد ولديه على الأقل ثلاثة مستويات من الوظائف التي تؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية -

تفسير الحواس والتحكم في الحركة

صيانة العمليات المعرفية والعقلية والعاطفية

الحفاظ على السلوك الطبيعي والإدراك الاجتماعي