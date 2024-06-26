5 أطعمة لتعزيز الذاكرة والوقاية من مرض ألزهايمر

كتبت إيناس البنا

الحفاظ على صحة الدماغ أمر بالغ الأهمية لحياة سعيدة، أحد أكثر أمراض الدماغ إثارة للقلق هو مرض الزهايمر، الذي يؤثر على الذاكرة والوظيفة الإدراكية، ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحسين الذاكرة حسب موقع هيلث سايد.

فيما يلي خمسة أطعمة يمكن أن تعزز صحة دماغك

التوت

غالبًا ما يُطلق على التوت الأزرق اسم "توت الدماغ" لسبب وجيه. هذه الفاكهة الصغيرة الحلوة مليئة بمضادات الأكسدة، وخاصة مركبات الفلافونويد، التي تساعد على تحسين وظائف المخ، أظهرت الدراسات أن التوت الأزرق يمكن أن يؤخر شيخوخة الدماغ ويحسن الذاكرة. كما أنها تقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب المرتبط بمرض الزهايمر.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية لصحة الدماغ. فهي تساعد في بناء أغشية خلايا الدماغ وتقليل الالتهاب، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة والدهون الصحية وفيتامين E. ومن المعروف أن فيتامين E يحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي. اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا مفيدة بشكل خاص.

الخضراوات الورقية

الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي غنية بالمواد المغذية التي تدعم صحة الدماغ. تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات C وK، بالإضافة إلى حمض الفوليك وبيتا كاروتين، والتي من المعروف أنها تحسن الوظيفة الإدراكية وتحمي من الخرف. أدخل مجموعة متنوعة من الخضار الورقية في السلطات. أضف السبانخ أو اللفت إلى العصائر.

كُركُم

الكركم هو نوع من التوابل الصفراء الزاهية التي تستخدم عادة في الكاري، يحتوي على الكركمين، وهو مركب ذو فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يمكن للكركمين عبور حاجز الدم في الدماغ وقد ثبت أنه يحسن الذاكرة ويحفز نمو خلايا دماغية جديدة.

