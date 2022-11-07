كتبت فاطمة خليل

أطعمة ينصح بها لتقوية الذاكرة وتحسين صحة الدماغ ​1. الكركم الكركمين في الكركم مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات لتعزيز وظائف المخ هذا يحسن الذاكرة ويخفف من التوتر والقلق. 2. البروكلي البروكلي مليء بفيتامين K الضروري لتحسين الذاكرة، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تمنع تلف خلايا الدماغ، يُنصح باستخدام ما لا يقل عن 100 جرام من البروكلي 3-4 مرات في الأسبوع بأي شكل في أي وجبة. 3. بذور اليقطين تحتوي بذور اليقطين على العديد من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك ، والتي تعتبر ضرورية لتحسين وظائف المخ وتحسين الذاكرة. تأتى معظم مشكلات الذاكرة مثل: عدم التركيز من وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية في الدم، مما يؤدي إلى بطء تدفق الدم فوق الحاجز الدموي الدماغي، لذا يجب أن نعمل على تعزيز وظائف الدماغ من خلال عملية التفكير الصحيحة وزيادة الدورة الدموية إلى الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة ينصح بها لتقوية الذاكرة وتحسين صحة الدماغ، بحسب موقع "Health".الكركمين في الكركم مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات لتعزيز وظائف المخ هذا يحسن الذاكرة ويخفف من التوتر والقلق.البروكلي مليء بفيتامين K الضروري لتحسين الذاكرة، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تمنع تلف خلايا الدماغ، يُنصح باستخدام ما لا يقل عن 100 جرام من البروكلي 3-4 مرات في الأسبوع بأي شكل في أي وجبة.تحتوي بذور اليقطين على العديد من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك ، والتي تعتبر ضرورية لتحسين وظائف المخ وتحسين الذاكرة.

يعمل الزنك في الإشارات العصبية، والمغنيسيوم ضروري للتعلم والذاكرة ، والنحاس يساعد في التحكم في الإشارات العصبية.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات النحاس في الجسم إلى اضطرابات تنكسية عصبية مثل مرض الزهايمر ويجب تناول ملعقتين كبيرتين من بذور اليقطين مع أي وجبة.



4. المكسرات يحسن تناول المكسرات قلبك ويحافظ على صحة وظائف المخ ويحمي أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، يحسن الإدراك ويساعد على منع الأمراض التنكسية العصبية، يمكنك تناول حفنة من اللوز والجوز يوميًا. 5. الأطعمة الغنية بفيتامين سي يحسن تناول المكسرات قلبك ويحافظ على صحة وظائف المخ ويحمي أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، يحسن الإدراك ويساعد على منع الأمراض التنكسية العصبية، يمكنك تناول حفنة من اللوز والجوز يوميًا. يعد تضمين أطعمة فيتامين سي في نظامك الغذائي اليومي أمرًا بالغ الأهمية لأنه يلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة العقلية. فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم صحة الدماغ مع تقدمك في العمر.

بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي يمكن أن تكون الفلفل أو الجوافة أو الكيوي.