اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أطعمة ينصح بها لتقوية الذاكرة وتحسين صحة الدماغ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:00 م
أطعمة ينصح بها لتقوية الذاكرة وتحسين صحة الدماغ الدماغ
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تأتى معظم مشكلات الذاكرة مثل: عدم التركيز من وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية في الدم، مما يؤدي إلى بطء تدفق الدم فوق الحاجز الدموي الدماغي، لذا يجب أن نعمل على تعزيز وظائف الدماغ من خلال عملية التفكير الصحيحة وزيادة الدورة الدموية إلى الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة ينصح بها لتقوية الذاكرة وتحسين صحة الدماغ، بحسب موقع "Health".

أطعمة ينصح بها لتقوية الذاكرة وتحسين صحة الدماغ

​1. الكركم

الكركمين في الكركم مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات لتعزيز وظائف المخ هذا يحسن الذاكرة ويخفف من التوتر والقلق.

2. البروكلي

البروكلي مليء بفيتامين K الضروري لتحسين الذاكرة، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تمنع تلف خلايا الدماغ، يُنصح باستخدام ما لا يقل عن 100 جرام من البروكلي 3-4 مرات في الأسبوع بأي شكل في أي وجبة.

3. بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على العديد من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك ، والتي تعتبر ضرورية لتحسين وظائف المخ وتحسين الذاكرة. 
يعمل الزنك في الإشارات العصبية، والمغنيسيوم ضروري للتعلم والذاكرة ، والنحاس يساعد في التحكم في الإشارات العصبية. 
 
يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات النحاس في الجسم إلى اضطرابات تنكسية عصبية مثل مرض الزهايمر ويجب تناول ملعقتين كبيرتين من بذور اليقطين مع أي وجبة.

4. المكسرات

يحسن تناول المكسرات قلبك ويحافظ على صحة وظائف المخ ويحمي أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، يحسن الإدراك ويساعد على منع الأمراض التنكسية العصبية، يمكنك تناول حفنة من اللوز والجوز يوميًا.

5. الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يعد تضمين أطعمة فيتامين سي في نظامك الغذائي اليومي أمرًا بالغ الأهمية لأنه يلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة العقلية. فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم صحة الدماغ مع تقدمك في العمر. 

 

بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي يمكن أن تكون الفلفل أو الجوافة أو الكيوي.
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة