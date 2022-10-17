4 أنواع من الأطعمة تدعم الذاكرة.. منها الخضراوات الداكنة

إذا كنت تشعر بالنسيان، فقد يكون ذلك بسبب قلة النوم أو عدد من الأسباب الأخرى، بما في ذلك الوراثة ومستوى النشاط البدني ونمط الحياة والعوامل البيئية، ومع ذلك، ليس هناك شك في أن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا في صحة الدماغ، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة لتحسين صحة المخ والذاكرة، بحسب موقع eatright.
إن أفضل قائمة لدعم الذاكرة ووظائف الدماغ تشجع تدفق الدم الجيد إلى الدماغ - تشبه إلى حد كبير ما تأكله لتغذية قلبك وحمايته.
وجدت الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط قد تساعد في الحفاظ على الدماغ من أمراض الشيخوخة، وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة تربط بين الأطعمة مثل تلك الموجودة في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي والوظيفة الإدراكية والذاكرة واليقظة بشكل أفضل.
أكل الخضار
قد يساعد الحصول على كمية كافية من الخضار، وخاصة تلك الفصيلة الصليبية، بما في ذلك البروكلي والكرنب والخضروات ذات الأوراق الداكنة، في تحسين الذاكرة.
تناول التوت والكريزيعتبر التوت - وخاصة الأنواع الداكنة مثل التوت الأسود والتوت الأزرق، وكذلك الكرز - مصدرًا للأنثوسيانين والفلافونويدات الأخرى التي قد تدعم وظيفة الذاكرة.
-احصل على كمية كافية من أحماض أوميجا 3 الدهنية
ضرورية لصحة الدماغ الجيدة، قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وحمض الدوكوساهيكسانويك ، أو DHA ، على وجه الخصوص ، في تحسين الذاكرة.
تعد المأكولات البحرية والطحالب والأسماك الدهنية - بما في ذلك السلمون والتونة ذات الزعانف الزرقاء والسردين والرنجة - من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية،لذلك يجب أن تستبدل الأسماك باللحوم الأخرى مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على جرعة صحية.
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