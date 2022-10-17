4 أنواع من الأطعمة تدعم الذاكرة.. منها الخضراوات الداكنة

إن أفضل قائمة لدعم الذاكرة ووظائف الدماغ تشجع تدفق الدم الجيد إلى الدماغ - تشبه إلى حد كبير ما تأكله لتغذية قلبك وحمايته.

وجدت الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط قد تساعد في الحفاظ على الدماغ من أمراض الشيخوخة، وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة تربط بين الأطعمة مثل تلك الموجودة في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي والوظيفة الإدراكية والذاكرة واليقظة بشكل أفضل.

أكل الخضار

قد يساعد الحصول على كمية كافية من الخضار، وخاصة تلك الفصيلة الصليبية، بما في ذلك البروكلي والكرنب والخضروات ذات الأوراق الداكنة، في تحسين الذاكرة.

تناول التوت والكريز

-احصل على كمية كافية من أحماض أوميجا 3 الدهنية

يعتبر التوت - وخاصة الأنواع الداكنة مثل التوت الأسود والتوت الأزرق، وكذلك الكرز - مصدرًا للأنثوسيانين والفلافونويدات الأخرى التي قد تدعم وظيفة الذاكرة.

ضرورية لصحة الدماغ الجيدة، قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وحمض الدوكوساهيكسانويك ، أو DHA ، على وجه الخصوص ، في تحسين الذاكرة.

تعد المأكولات البحرية والطحالب والأسماك الدهنية - بما في ذلك السلمون والتونة ذات الزعانف الزرقاء والسردين والرنجة - من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية،لذلك يجب أن تستبدل الأسماك باللحوم الأخرى مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على جرعة صحية.

-عين الجمل

يشتهر عين الجمل بتأثيره الإيجابي على صحة القلب ، كما أنه قد يحسن الوظيفة الإدراكية، تناول وجبة خفيفة على حفنة من عين الجمل لإشباع جوعك في منتصف النهار ، وأضفها إلى دقيق الشوفان أو السلطة أو امزجها مع الخضار المقلية للحصول على بروتين إضافي.