8 عناصر غذائية يمكنها تعزيز صحة المخ والذاكرة

كتبت فاطمة خليل

تؤثر عاداتك الغذائية على نمو الدماغ والتطور المعرفي منذ المراحل الأولى من الحياة ولذا من المهم أن تعرف الأطعمة المناسبة لصحة الدماغ، وأظهرت الدراسات أن المكملات الغذائية للحديد وحمض الفوليك خلال المراحل الأولى من الحمل تقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين وخاصة الألف يوم الأولى (الحمل حتى عمر سنتين) هي الأكثر أهمية حيث يوجد نمو سريع لنمو الدماغ، في هذا التقرير نتعرف على 8 عناصر غذائية يمكنها شحذ دماغك وذاكرتك، بحسب موقع "health".

العناصر الغذائية الهامة التي تؤثر على صحة الدماغ هي:



1. الحديد وحمض الفوليك

يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في التطور المبكر للدماغ والحبل الشوكي على شكل أنبوب عصبي في الجنين يُنصح الأم الحامل بتناول مكملات حمض الفوليك عن طريق الفم في الأسابيع الأولى من الحمل حيث يتشكل الأنبوب العصبي حوالي 4-6 أسابيع من الحمل.

المصادر الطبيعية لحمض الفوليك هي اللفت والبروكلي والحبوب الكاملة والعدس والبقوليات والسبانخ وحبوب الإفطار المدعمة بحمض الفوليك.

الحديد مهم لتخليق النواقل العصبية والخلايا العصبية وتشمل مصادر الحديد الخضراوات ذات الأوراق الداكنة والمكسرات والبذور، وعندما يتعلق الأمر بالحديد الهيم فإن المصادر الجيدة للحديد هي صفار البيض والدواجن واللحوم.

يجب أن تقترن مصادر الحديد بمصادر فيتامين سي مثل الحمضيات (الليمون والبرتقال).

2. الزنك

الزنك يساعد على تعزيز المناعة لتحسين صحة الدماغ وHippocampus هو مجال تكوين الذاكرة والتخزين طويل المدى لهذه الذكريات الجديدة ، يساعد الزنك في تكوين خلايا عصبية جديدة وبالتالي يساعد في تكوين الذاكرة.

إذا كنت تعاني من نقص في الزنك ، فإن هذه العملية تتأثر ويلزم تناول المكملات يلعب الزنك أيضًا دورًا مهمًا في الانتقال المحوري والمتشابك ونمو التوبولين في الدماغ.

يرتبط نقص الزنك لدى الأطفال بانخفاض المهارات المعرفية واللامبالاة والتخلف العقلي في البالغين ، يرتبط الفصام وإدمان الكحول ومرض ويلسون مثل اضطرابات الدماغ بنقص الزنك.

تشمل مصادر الزنك الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والشوكولاتة الداكنة والبيض والدواجن والتوابل والبهارات ومنتجات الألبان.

3. البروتين

الأحماض الأمينية هي لبنة بناء البروتينات، والبروتين في المقابل يشكل الأعضاء تلعب البروتينات دورًا مهمًا في عمل الدماغ وإنتاج الناقلات العصبية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن نمط النظام الغذائي مرتبط بتقلب المزاج لأن الناقلات العصبية تعتمد على كمية البروتين التي يتم تناولها.

تتحلل المصادر الغذائية للبروتينات إلى حمض أميني ينظم الحالة المزاجية والاضطرابات المرتبطة بالدماغ على سبيل المثال، عندما يتم استهلاك الدجاج وهضمه ، يقوم الجسم بتصنيع الأحماض الأمينية L-Tyrosine التي تنتج الناقل العصبي Dopamine.

تحدد مستويات الدوبامين الحالة المزاجية والاضطرابات العقلية الأخرى مثل الفصام ومرض الزهايمر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تشمل مصادر البروتين البقول والبقوليات والبيض والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان.

4. أوميجا 3 وأوميجا 6

أوميجا 3 وأوميجا 6 ذات طبيعة وقائية للأعصاب لقد وجدت الدراسات أن هذه تقلل من خطر فقدان الإدراك أثناء الشيخوخة

أظهرت الدراسات الحديثة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) عند الأطفال والبالغين عند علاجهم بمكملات DHA أظهر تحسنًا من حيث السلوك والانتباه وجد أيضًا أن DHA مفيد في علاج التوحد وعسر القراءة وعسر القراءة والعدوانية.

المصادر هي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل والمحار، ومصادر نباتية مثل الجوز وبذور الشيا وبذور القنب وبذور الكتان وفول الصويا. يجب توخي الحذر أثناء تناول زيت كبد السمك لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامين أ.

5. الفيتامينات

من المعروف أن الفيتامينات تنظم الأداء الطبيعي لجسم الإنسان وتعتمد صحة الدماغ أيضًا على توافر الفيتامينات على أساس يومي.

يسبب نقص الثيامين اعتلال دماغ فيرنيك وهو مرض قاتل عند تركه دون علاج.

يشمل سبب النقص الإدمان المزمن للكحول حيث يتم إعاقة الامتصاص ، أو قلة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات ، وضعف الحالة الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي.

تشمل المصادر الرئيسية للفيتامينات مجموعة متنوعة من الخضروات ، والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، والحبوب الكاملة ، والبيض ، والدواجن ، والفواكه.

6. النحاس

بصرف النظر عن الحفاظ على صحة العظام وتكوين الهيموجلوبين، يلعب النحاس دورًا مهمًا في أداء وصيانة الدماغ السليم.

تتطلب الخلايا العصبية النحاس من أجل إنزيم الجهاز التنفسي ومضادات الأكسدة تتطلب النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين النحاس لتكوينها.

أي تشوه في عملية التمثيل الغذائي لأكسدة النحاس سوف يؤثر بشكل مباشر على عمل الدماغ يعتبر تخثر النحاس مهمًا جدًا حيث يرتبط نقص النحاس (نقص السكر في الدم) والسمية بالاضطرابات العصبية التوليدية مثل مرض مينكس ومرض الزهايمر وأمراض باركنسون ومرض ويلسون.

المصادر الغذائية هي اللحوم العضوية وخاصة الكبد والمحار والفطر والمكسرات والبذور والكاكاو.

7. السيلينيوم

عنصر السيلينيوم هو أحد العناصر التي لها أهمية كبيرة في عمل الدماغ ترتبط الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب الجانبي الضموري والصرع بالسيلينيوم والإنزيمات المعتمدة على السيلينيوم.

يُظهر السيلينيوم أيضًا خصائص حماية الأعصاب التي لها أهمية في تطوير وعمل GABAergic (GABA ، حمض γ-aminobutyric) ، للقشرة الدماغية والحصين.

تعتمد مسارات الدوبامين أيضًا على عنصر السيلينيوم. وبالتالي ، فمن الإيجابي أن توافر السيلينيوم في الجسم يؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية والوظائف المعرفية والمهارات الحركية والذاكرة.

تشمل مصادر الغذاء الأسماك والجوز البرازيلي والدواجن واللحوم.

8. اليود

اليود هو جزء لا يتجزأ من هرمونات الغدة الدرقية وهو المسؤول عن نمو وتطور الدماغ، تكوّن النخاع ، الهجرة العصبية ، الناقلات العصبية وتكوين المشابك العصبية.

لوحظ انخفاض في النمو المعرفي ، والمهارات الحركية ، والأداء المدرسي السيئ لدى الأطفال الذين يعانون من انخفاض تناول اليود.

أدى إضافة اليود إلى الملح إلى منع نقص اليود في البلدان النامية إلى حد ما ومع ذلك ، فإن المصادر الغذائية لليود مثل الخضروات الورقية والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والبروتينات الحيوانية مهمة للحفاظ على توازن اليود على مدى الحياة.