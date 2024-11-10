بحوث الصحراء: حملة اسأل خبير تواصل دعم مزارعى التجمعات التنموية بسيناء فنيا

كتبت أسماء نصار

تواصل حملة اسأل خبير أعمالها فى تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، ويأتى هذا فى إطار متابعة زراعات الفول وتنفيذ التوصيات اللازمة، إضافة إلى التحضير لموسم زراعة الشعير والقمح.

أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن العمل الميدانى يتم بمتابعة خبراء المركز فى مجالات الإنتاج النباتى والداجني، حيث يتواجد خبراء مركز بحوث الصحراء فى الحقول بكافة التجمعات لتقديم النصائح والحلول للمزارعين فى حينها.

أضاف شوفى فى بيان صحفى اليوم أن الحملة تقوم بمتابعة نماذج مشروعات تربية الدواجن .

وأكد رئيس مركز البحوث الصحراء أنه يتم توفير الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية لكل المزارعين من خلال المركز الزراعى للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة.