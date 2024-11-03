بحوث الصحراء يوقع برتوكول تعاون لتحقيق التنمية المستدامة بشمال سيناء

كتبت أسماء نصار

أعلن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توقيع برتوكول تعاون بين محطة بحوث شمال سيناء "الشيخ زويد" وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الشاملة في شمال سيناء وتحقيق التواصل المباشر والهادف بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز من الهيئات العلمية والبحثية الرائدة فى دراسة كل ما يتعلق بمجالات المياة الجوفية وحصاد مياه الأمطار وطبيعة البيئة الصحراوية والإنتاج النباتى والحيوان فى الأراضى الجافة والدراسات الإنسانية والاقتصادية وربط تلك المجالات بالتنمية المستدامة للصحاري المصرية وتحديد طرق الاستثمار المثلى لاستدامتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.



وأوضح عزت بأن هذا التعاون لتعزيز الجهود المشتركة في التوسع لإعادة توزيع الكساء الخضري بالمحافظة وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي للنباتات المختلفة بالمحطة بطاقة 50 ألف نبات مع تقديم الاستشارات الفنية لمزارعي شمال سيناء وذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي.

كما أوضح زايد بأن جمعية الجورة بشمال سيناء من المنظمات الأهلية غير هادفة للربح ولديها خبرة في العمل الأهلي والعام لأكثر من 40 سنة حيث تسعى الجمعية لبناء القدرات المؤسسية بالشراكة وتبادل الخبرات مع مؤسسات محلية ودولية.