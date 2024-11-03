اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بحوث الصحراء يوقع برتوكول تعاون لتحقيق التنمية المستدامة بشمال سيناء

الأحد، 03 نوفمبر 2024 03:10 م
بحوث الصحراء يوقع برتوكول تعاون لتحقيق التنمية المستدامة بشمال سيناء وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توقيع برتوكول تعاون بين محطة بحوث شمال سيناء "الشيخ زويد" وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الشاملة في شمال سيناء وتحقيق التواصل المباشر والهادف بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز من الهيئات العلمية والبحثية الرائدة فى دراسة كل ما يتعلق بمجالات المياة الجوفية وحصاد مياه الأمطار وطبيعة البيئة الصحراوية والإنتاج النباتى والحيوان فى الأراضى الجافة والدراسات الإنسانية والاقتصادية وربط تلك المجالات بالتنمية المستدامة للصحاري المصرية وتحديد طرق الاستثمار المثلى لاستدامتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
 
وأوضح عزت بأن هذا التعاون لتعزيز الجهود المشتركة في التوسع لإعادة توزيع الكساء الخضري بالمحافظة وذلك عن طريق إنشاء مشتل نموذجي للنباتات المختلفة بالمحطة بطاقة 50 ألف نبات مع تقديم الاستشارات الفنية لمزارعي شمال سيناء وذلك من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي.

كما أوضح زايد بأن جمعية الجورة بشمال سيناء من المنظمات الأهلية غير هادفة للربح ولديها خبرة في العمل الأهلي والعام لأكثر من 40 سنة حيث تسعى الجمعية لبناء القدرات المؤسسية بالشراكة وتبادل الخبرات مع مؤسسات محلية ودولية.







بحوث الصحراء

وزارة الزراعة

شمال سيناء

التنمية المستدامة



الموضوعات المتعلقة

مركز بحوث الصحراء يحتفل بتكريم متميزي الملتقى السنوي الثالث لنادي أعضاء هيئة البحوث

الأحد، 27 أكتوبر 2024 04:49 م

الزراعة: بحوث الصحراء يوزع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:32 م

وزير الزراعة: خطة لخفض استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية بنسبة 50% واستبدالها بالحيوية بحلول 2030.. طباعة 5 آلاف نسخة مجاناً من كتاب مكافحة الآفات الزراعية.. وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:00 م

جمعية الجورة بالشيخ زويد: أكبر نعم حصلنا عليها الآن الأمن والأمان ثم التنمية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:16 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة