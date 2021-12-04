عودة زراعة الزيتون والقمح والشعير لمناطق جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرى ومناطق جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء التى تمتاز بخصوبة أراضيها، شروع الأهالى المزارعين فى تلك المناطق بزراعة الشعير والقمح وغرس شتلات زيتون ولوز جديدة فور عودة سكان تلك المناطق لها بعد غياب سنوات.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إن هذه المناطق من أجود الأراضى الزراعية فى المحافظة، وجارى توفير المعدات والأدوات الزراعية وصيانة الآبار بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري وتقديم الدعم الزراعي، لمساعدة المواطنين فى زراعة أراضيهم.

وأكد عبد اللطيف ابوزماط، من رموز قرى جنوب الشيخ زويد ، أن مناطقهم تشهد عودة للزراعة غير مسبوقة منذ أكثر من 7 سنوات مضت، حيث اهتمام الأهالى باستصلاح الأراضى التى تحولت إلى بور والوصول لها، وزراعتها بزراعات الشعير والقمح الموسمية مع غرس شتلات اللوز والزيتون .

أضاف أن المزارعين جميعهم يواصلون همتهم بنشاط وسط اهتمام ودعم من كل أجهزة الدولة لهم معربا عن تقديره باسمهم لكل الجهات التنفيذية التى تقف معهم وتساعدهم فى مهمة استصلاح ارضهم من جديد ومايتطلبه ذلك من مد طرق وإصلاح محولات والتجهيز لتنفيذ كل مطالبهم خلال المرحلة القادمة الخاصة بحفر آبار ودعم المزارعين.

وفى بادرة جديدة من نوعها أعلن سليمان ابوبخيت أحد أصحاب المشاتل الزراعية بسيناء عن استعداده لتوفير الشتلات لغير القادرين من ابناء قرى جنوب الشيخ زويد لزراعة أرضهم.



الاستعداد لتخضير الارض



الاهالى بدأو بحرث الارض



الجميع يتسابق للزراعة



اهالى يستصلحون ارضهم



زراعة شتلات الزيتون