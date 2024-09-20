حصاد 7 آلاف فدان من محصول الفول السودانى فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات فى زراعة الفول السودانى فى مصر، حيث يعد من المحاصيل الزيتية التصديرية الهامة، والتى اتجه المزارع الشرقاوى لزراعتها مؤخرا لأهميته الاقتصادية.

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية لـ"اليوم السابع": إنه تم حصاد 7000 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتى تقدر بـ24 ألف فدان، لافتا إلى أن محصول الفول السودانى يعد من المحاصيل الزيتية الهامة التى يحرص المزارع الشرقاوى على زراعتها، وتكثر زراعته فى مراكز "بلبيس- أبو حماد- القرين- الصالحية الجديدة".

وأكد أن أفضل ميعاد للزراعة فى منتصف أبريل ويتم حصاده فى سبتمبر، ومدة المحصول فى الأرض من 5 أشهر يزرع فى تربة جيدة خفيفة القوام طميية رملية أفضل من الطينية، لسهولة اختراق الأداة التى يستخدمها الفلاح لسطحها وتسهيل عملية الحصاد، وتكون الثمار فاتحة اللون مما يعطيها قيمة تجارية عالية، مضيفا: يجب أن تعد الأرض جيدا قبل الزراعة، بحيث تكون التربة ناعمة حتى يسهل على الجذور والابر اختراقها خاصة تلك التى تحتوى على نسبة من الطين أو التى تتماسك بعد الرى، وعموما تحرث الأرض الطميية حرثنين متعامدتين ثم تزحف وتخطط أما فى الأراضى الرملية فيكفى بحرثة واحدة، وتنقسم عملية الزراعة حسب الأداة المستخدمة إلى زراعة يدوية، وزراعة حديثة.