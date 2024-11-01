اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة ‫الزراعة تعلن طرح تقاوى البطاطس بـ69.5 ألف جنيه

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة ‫الزراعة تعلن طرح تقاوى البطاطس بـ69.5 ألف جنيه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إعداد ـ محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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