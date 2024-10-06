اليوم العالمي للشلل الدماغي.. تعرف على أعراض وأسباب المرض

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 6 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للشلل الدماغي، ويهدف اليوم العالمي للشلل الدماغي إلى زيادة الوعي بهذه الحالة، حيث يحدث الشلل الدماغي بسبب تلف الدماغ، وعادة قبل الولادة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب الشلل الدماغي، بحسب موقع تايمز ناو.

تظهر أعراض الشلل الدماغي أثناء الطفولة أو سنوات ما قبل المدرسة وتتراوح من خفيفة جدًا إلى خطيرة، و يميل الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي إلى المبالغة في ردود الفعل.

وذكر موقع Mayo Clinic إن أعراض هذا المرض قد تكون وضعية غير منتظمة، أو حركات لا يمكن التحكم فيها، أو مشي غير ثابت أو مزيج من هذه الأعراض.

قد تلاحظ أيضًا أن الذراعين والساقين والجذع تبدو مترهلة أو قد تكون عضلاتها متيبسة، وهو ما يُعرف بالتشنج.

أعراض الشلل الدماغي

قد تختلف أعراض الشلل الدماغي من فرد إلى آخر. بالنسبة للبعض، فقد تؤثر الحالة على الجسم بالكامل، ومع ذلك، في حالات أخرى، قد تؤثر الأعراض على أحد الأطراف أو اثنين أو جانب واحد من الجسم. الأعراض المختلفة للشلل الدماغي.

أعراض الحركة والتنسيق

عضلات متيبسة وردود أفعال مبالغ فيها، والمعروفة أيضًا باسم التشنج

اختلافات في قوة العضلات، مثل أن تكون إما متيبسة للغاية أو مرنة للغاية

عضلات متيبسة مع ردود أفعال منتظمة، والمعروفة باسم التصلب

عدم التوازن وتنسيق العضلات، والمعروفة باسم الرنح

حركات متشنجة لا يمكن التحكم فيها

حركات بطيئة ومتلوية

تفضيل جانب واحد من الجسم، مثل الوصول بيد واحدة فقط أو سحب ساق أثناء الزحف.

مشاكل في المشي

مشاكل في المهارات الحركية الدقيقة، مثل ربط أزرار الملابس أو التقاط الأواني.

أعراض الكلام والأكل

تأخير في تطور الكلام

مشاكل في الكلام

مشاكل في المضغ أو الأكل

سيلان اللعاب أو مشاكل في البلع.

أعراض النمو

تأخر في الوصول إلى مراحل تطور المهارات الحركية، مثل الجلوس أو الزحف

صعوبات التعلم

الإعاقات الذهنية

تأخر النمو، مما يؤدي إلى حجم أصغر مما هو متوقع.

أعراض أخرى

النوبات، وهي أعراض الصرع

مشاكل السمع

مشاكل في الرؤية والسمع