كتبت نهير عبد النبى

الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات العصبية الناتجة عن إصابة أو شذوذ في الدماغ يحدث قبل الولادة أو خلالها أو بعدها مباشرة، بينما لا يزال الدماغ في طور النمو.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يؤثر الاضطراب على قدرة الشخص على التحكم في وظائفه الحركية أو حركته، ويعاني الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي من صعوبة في التحكم في حركات معينة في الجسم أو لا يمكنهم السيطرة عليها على الإطلاق.

يعد الشلل الدماغي حالة دائمة، ولكن يمكن للعديد من العلاجات أن تساعد الأشخاص في إدارة حالتهم وتحسين نوعية حياتهم.

أسباب وعوامل خطر الإصابة بالشلل الدماغي

يمكن أن تتسبب مجموعة كبيرة من حالات التعرض أو الحوادث في إصابة الدماغ التي تؤدي إلى الإصابة بالشلل الدماغي في بعض الأحيان يمكن للطبيب أن يكون متأكدا من السبب ، ولكن في أحيان أخرى قد لا يكون من الممكن معرفة سبب ذلك بالضبط. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة:

- يمكن أن تتسبب الطفرات الجينية في أن يتطور الدماغ بشكل مختلف عن العقول النموذجية ويؤدي إلى إصابة أو منطقة مصابة.

- يمكن أن تتسبب إصابات الدماغ الرضحية الناتجة عن السقوط أو حادث سيارة أو غير ذلك من الحوادث الخطيرة في الإصابة بالشلل الدماغي.

- يمكن أن تسبب العدوى في الطفولة ، مثل التهاب السحايا الفيروسي أو الجرثومي أو أي حالة أخرى مصحوبة بحمى شديدة ومستمرة ، التهابًا في الدماغ أو حوله وإصابته اليرقان الشديد أو غير المعالج ، عندما لا يقوم الكبد بتفكيك خلايا الدم الحمراء القديمة كما ينبغي ، يمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالشلل الدماغي.

- نمو الدماغ غير السليم أثناء الحمل ، والذي يمكن أن ينتج عن أسباب محتملة متعددة.

- يمكن أن تؤدي إصابة الدماغ أو نقص الأكسجين أثناء الولادة إلى الإصابة بالشلل الدماغي.

- يمكن أن يؤدي عدم كفاية إمدادات الدم إلى دماغ الجنين أو الرضيع ، والتي تسمى السكتة الدماغية ، إلى إصابة الدماغ أيضًا.

- قد تسبب عدوى الأم أثناء الحمل مشاكل تساهم في الإصابة بالشلل الدماغي عند نمو الجنين.

يمكن لبعض حالات التعرض أو الظروف أن تزيد من خطر الإصابة بالشلل الدماغي ولكن قد لا تكون بالضرورة السبب الوحيد لذلك كل ما يلي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالشلل الدماغي:

- تزيد مشاكل المشيمة أثناء الحمل ، مثل المشيمة المنزاحة أو انفصال المشيمة أو قصور المشيمة ، من خطر الإصابة بالشلل الدماغي.السهم الأيمن

- يمكن للعديد من الأمراض المعدية أن تزيد من خطر الإصابة بالشلل الدماغي إذا كانت الأم مصابة به أثناء الحمل ، بما في ذلك:السهم الأيمن

- جدري الماء، عدوى فيروسية يمكن الوقاية منها بلقاح

- الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، وهو عدوى فيروسية شائعة تؤذي الطفل فقط إذا كانت الأم مصابة بالفيروس المضخم للخلايا أثناء الحمل

- الهربس، وهو فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي يمكن أن يؤثر على المشيمة ويسبب التهابًا يمكن أن يضر بالجهاز العصبي للجنين

- الحصبة الألمانية، عدوى فيروسية يمكن الوقاية منها بلقاح

-مرض الزهري، عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

- داء المقوسات، يسببه طفيلي في الطعام الملوث

-زيكا، وهو فيروس يحمله البعوض ويمكن أن يتسبب أيضًا في صغر الرأس - رأس أو دماغ صغير الحجم - في حديثي الولادة

- يزيد التعرض للمواد الكيميائية السامة أثناء الحمل أو الطفولة المبكرة، مثل ميثيل الزئبق أو الرصاص، من المخاطر.