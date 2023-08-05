اكتشاف جزيء في لبن الأم يمثل ثورة في العلاج والوقاية من الشلل الدماغى

كتبت أمل علام

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أن نوع الدهون في حليب الثدي قد يكون علاجًا للوقاية من الشلل الدماغي وعلاجه، حيث أكدت الدراسة أنه يمكن أن يمنع جزيء في حليب الثدي الشلل الدماغي عند الرضع، وسيتم اختبار الجزيء الدهني على البشر في تجربة سريرية قادمة.

توصلت دراسة إلى أن الدهون المكتشفة حديثًا في حليب الثدي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالشلل الدماغي عند الأطفال الخدج" المبتسرين".

يُعد الشلل الدماغي أكثر الاضطرابات الحركية شيوعًا عند الأطفال، حيث يتسبب في حدوث آثار منهكة تستمر مدى الحياة، مثل صعوبة المشي والتحدث وأداء المهام الحركية الأساسية، وجد الباحثون في جامعة ديوك أن الجزيء الدهني يساعد في تكوين خلايا جديدة تنتج المادة البيضاء، وهي شبكة من الألياف العصبية التي تربط مناطق مختلفة من الدماغ، إذا تم تسخيره وتطويره إلى دواء، فيمكنه منع الشلل الدماغي الذي يولد به حوالي 10 آلاف طفل في الولايات المتحدة كل عام .

قال الدكتور إريك بينر، مؤلف الدراسة وطبيب الأطفال في المركز الطبي بجامعة ديوك: إنه من الصعب جدًا تطوير علاجات للأطفال، وخاصة هؤلاء الأطفال الضعفاء، لأن هناك مخاوف لها ما يبررها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فان حقيقة أن هذا الجزيء موجود بالفعل في لبن الأم الآمن للأطفال المبتسرين أو الخدج.

وأضافت الصحيفة، أن الشلل الدماغى هي حالة غير قابلة للشفاء، ولكن غالبًا ما يتم إدارتها بالعلاجات الفموية والبوتوكس ومرخيات العضلات وأحيانًا الجراحة، وقد تم اختبار الجزيء، 20aHydroxycholesterol ، على الفئران حديثي الولادة وسيتم إعطاؤه للأطفال في تجربة قادمة.

وقالت الصحيفة، يعاني العديد من الأطفال في التجربة من مشاكل في الجهاز الهضمي تمنعهم من شرب حليب الأم بشكل طبيعي.

قال الدكتور بينر: "من المعروف أن الدهون الموجودة في حليب الثدي تفيد نمو دماغ الطفل، ولكن هناك العديد من أنواع الدهون في حليب الثدي"، الآن، يمكننا أن نبدأ في تطوير علاج يعزل ويوصل هذه الدهون بطريقة آمنة للتحديات الفريدة لهؤلاء الأطفال.

وأضاف، يعمل الجزيء عن طريق دخول الدماغ والارتباط بالخلايا الجذعية، وهي الخلايا التي تتطور إلى أنواع أخرى من الخلايا، تتراوح من خلايا العضلات إلى خلايا الدماغ، هذه بمثابة نظام إصلاح الجسم، والتي تنتج المادة البيضاء في الجهاز العصبي المركزي.

وأوضحت الصحيفة، غنه قد ثبت أن المادة البيضاء المنتجة حديثًا تمنع الضرر العصبي الذي يمنع الأطفال من الحركة ويضعف المهارات الحركية الأخرى، وهي السمات المميزة للشلل الدماغي ، مؤكدة إن الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن والوضعية، إنها أكثر الإعاقة الحركية شيوعًا في مرحلة الطفولة.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى"CDC"، تؤثر هذه الحالة على حوالي 10 آلاف مولود جديد كل عام، إنه ناتج عن نمو غير طبيعي للدماغ أو إصابة في الدماغ، غالبًا قبل الولادة، عادة ما تظهر الأعراض لأول مرة أثناء الرضاعة، وتشمل العضلات المتيبسة، وردود الفعل المبالغ فيها، وتصبح العضلات شديدة الصلابة أو مرنة للغاية، وفقدان التوازن، وحدوث هزات، وتفضيل جانب واحد من الجسم، وصعوبة المشي، وتأخر الكلام، وصعوبات التعلم، ومع نمو الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ليصبحوا بالغين، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية دائمة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة وتشوهات المفاصل وتأخر النمو والاكتئاب والقلق.

وقالت الدكتورة أجنيس تشاو، مؤلفة الدراسة الرئيسية: "من الصعب للغاية التنبؤ بتوقيت إصابة الدماغ، وبالتالي فإن العلاج الذي يمكن إعطاؤه بأمان لجميع الأطفال الخدج" المبتسرين" المعرضين للخطر سيكون ثوريًا" .

أضافت الدكتورة تشاو: "بصفتي طبيبة للأطفال حديثي الولادة، أنا متحمسة جدًا لأنني قد أكون قادرًا على تقديم علاج للعائلات التي لديها أطفال متأثرون بإصابة دماغية مبكرة والتي لولا ذلك لن يكون لديها خيارات أخرى" .

أكد الدكتور بينر، إنه على الرغم من أن الدراسة واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وقد نُشرت الدراسة، الممولة من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، يوم الخميس في مجلة Cell Stem Cell.