ما هي أنواع الشلل الدماغى وأبرز الأعراض؟

كتبت نهير عبد النبى

الشلل الدماغي هو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن والوضعية، و الشلل الدماغي هو أكثر الإعاقة الحركية شيوعًا في مرحلة الطفولة، وفى الغالب يحدث الشلل الدماغي نتيجة نمو غير طبيعي للدماغ أو تلف في الدماغ النامي مما يؤثر على قدرة الشخص على التحكم في عضلاته.

وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض تختلف أعراض الشلل الدماغي من شخص لآخر قد يحتاج الشخص المصاب بالشلل الدماغي الشديد إلى استخدام معدات خاصة ليتمكن من المشي ، أو قد لا يكون قادرًا على المشي على الإطلاق وقد يحتاج إلى رعاية مدى الحياة.



أنواع الشلل الدماغي يصنف الأطباء الشلل الدماغي وفقًا للنوع الرئيسي لاضطراب الحركة اعتمادًا على مناطق الدماغ المتأثرة ، يمكن أن يحدث واحد أو أكثر من اضطرابات الحركة التالية:

- تيبس العضلات (التشنج)

- حركات لا يمكن السيطرة عليها (خلل الحركة)

- ضعف التوازن والتنسيق (ترنح)

وهناك أربعة أنواع رئيسية من الشلل الدماغى وهى:

1: الشلل الدماغي التشنجي أكثر أنواع الشلل الدماغي شيوعًا هو الشلل الدماغي التشنجي، يؤثر الشلل الدماغي التشنجي على حوالي 80٪ من المصابين بالشلل الدماغي.

الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي التشنجي لديهم زيادة في قوة العضلات هذا يعني أن عضلاتهم متيبسة ، ونتيجة لذلك يمكن أن تكون حركاتهم محرجة، عادة ما يتم وصف الشلل الدماغي التشنجي بأجزاء الجسم المصابة:

-الشلل النصفي التشنجي في هذا النوع من الشلل الدماغي ، يكون تصلب العضلات بشكل رئيسي في الساقين ، مع عدم تأثر الذراعين أو عدم تأثرهما على الإطلاق، وقد يواجه الأشخاص المصابون بالشلل النصفي التشنجي صعوبة في المشي لأن عضلات الفخذ والساق المشدودة تتسبب في شد أرجلهم معًا ، والتحول إلى الداخل ، والتقاطع عند الركبتين (المعروف أيضًا باسم المقص ).

-شلل نصفي تشنجي، يؤثر هذا النوع من الشلل الدماغي على جانب واحد فقط من جسم الشخص ؛ عادة ما تتأثر الذراع أكثر من الساق.

-الشلل الرباعي التشنجي، وهو أخطر أشكال الشلل الدماغي التشنجي ويؤثر على الأطراف الأربعة والجذع والوجه عادة لا يستطيع الأشخاص المصابون بالخزل الرباعي التشنجي المشي وغالبًا ما يكون لديهم إعاقات نمو أخرى مثل الإعاقة الذهنية ؛ النوبات؛ أو مشاكل في الرؤية أو السمع أو الكلام.



2:الشلل الدماغي الخاطئ الحركي يعاني الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي الحركي من مشاكل في التحكم في حركة اليدين والذراعين والقدمين والساقين ، مما يجعل الجلوس والمشي أمرًا صعبًا لا يمكن السيطرة على الحركات ويمكن أن تكون بطيئة ومتعرجة أو سريعة ومتشنجة أحيانًا يتأثر الوجه واللسان ويواجه الشخص صعوبة في المص والبلع والتحدث الشخص المصاب بالشلل الدماغي الحركي لديه نغمة عضلية يمكن أن تتغير (تتراوح من ضيق جدًا إلى فضفاض جدًا) ليس فقط من يوم لآخر ، ولكن حتى خلال يوم واحد.



3:الشلل الدماغي الرنح يعاني الأشخاص المصابون بالشلل الرنحي من مشاكل في التوازن والتنسيق. قد يكونون غير مستقرين عند المشي قد يواجهون صعوبة في الحركات أو الحركات السريعة التي تحتاج إلى الكثير من التحكم ، مثل الكتابة. قد يواجهون صعوبة في التحكم في أيديهم أو أذرعهم عندما يصلون إلى شيء ما.



4:الشلل الدماغي المختلط يعاني بعض الأشخاص من أعراض أكثر من نوع واحد من الشلل الدماغي النوع الأكثر شيوعًا من الشلل الدماغي المختلط هو الشلل الدماغي التشنجي الحركي.

تختلف علامات الشلل الدماغي اختلافًا كبيرًا نظرًا لوجود العديد من أنواع ومستويات الإعاقة المختلفة. العلامة الرئيسية التي تشير إلى إصابة الطفل بالشلل الدماغي هي التأخر في الوصول إلى معالم الحركة أو الحركة (مثل التدحرج أو الجلوس أو الوقوف أو المشي) فيما يلي بعض العلامات الأخرى للإصابة بالشلل الدماغي المحتمل، من المهم ملاحظة أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من الشلل الدماغي قد يكون لديهم أيضًا بعض هذه العلامات.