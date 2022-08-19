أعراض الإصابة بالشلل الدماغى عند الأطفال.. عدم المرونة الأبرز

كتب - حسام الشقويرى

تشخيص إصابة بعض الأطفال بالشلل الدماغى يتم بعد وقت قصير من ولادتهم، ولا يتم تشخيص الآخرين إلا بعد سنوات، وقد يلاحظ الطبيب مشاكل فى حركات الطفل أو توتر فى العضلات، ولا يسوء الشلل الدماغى بمرور الوقت، لكن غالبًا لا تُلاحظ الأعراض على الفور، وعلى سبيل المثال لن تعرف أن طفلًا يبلغ من العمر 3 أشهر لا يستطيع المشى، لذلك عادةً ما يتم التعرف على الأعراض فى وقت لاحق حسبما نشر موقع webmd.

ويوجد أشكال خفيفة وأخرى شديدة من الشلل الدماغى، ويمكن أن تشير مجموعة واسعة من الأعراض إلى هذه الحالة، وفى كثير من الأحيان، قد يكون التأخير فى سلوك الطفل المرتبط باستخدام العضلات علامة على الإصابة بالشلل الدماغى، وتشمل الأمثلة التدحرج والجلوس والوقوف والمشى، لكن ليست كل حالات التأخير فى المراحل الرئيسية تعنى أن طفلك يعانى من الشلل الدماغى، وقد تظهر بعض الأعراض عند الولادة، بينما قد يستغرق ظهور أعراض أخرى وقتًا أطول، وعند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر وتشمل هذه العلامات ما يلي:

عندما تحملين طفلك من النوم (على ظهره)، تسقط رأسه إلى الوراء.

الشعور بتصلب الأطفال أو عدم وجود مرونة.

عندما تحتضن الطفل بين ذراعيك، فإنه يمد ظهره ورقبته، كما لو كان يبتعد عنك.

عندما تلتقطهم، تتيبس أرجلهم وتتقاطع مع بعضها البعض "المقص".

إذا كان عمر طفلك أكبر من 6 أشهر ، يمكن أن تشمل العلامات التحذيرية ما يلي:



لا يمكنهم التدحرج.

لا يمكنهم أن يجمعوا أيديهم معًا.

لديهم صعوبة في جلب أيديهم إلى أفواههم.

إذا كان طفلك أكبر من 10 أشهر، انتبه لهذه العلامات:

يزحفون عن طريق الدفع بيد واحدة ورجل واحدة بينما يسحبون الجانب الآخر من أجسادهم.

لا يزحفون على أربع لكنهم يقفزون على ركبهم.

إذا كان طفلك يبلغ من العمر أكثر من عام ولا يستطيع الوقوف بدون دعم أو الزحف، فهذه أيضًا علامات محتملة على الإصابة بالشلل الدماغي.