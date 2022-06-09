ما هى الاختبارات التي تساعد في اكتشاف الشلل الدماغى؟

كتب - حسام الشقويرى

عندما يشتبه الطبيب في إصابة طفلك بالشلل الدماغي ، قد يقترح عليك أن ترى أخصائيًا مثل طبيب الأعصاب (خبير في المخ والأعصاب) أو طبيب تلقى تدريبًا خاصًا في تنمية الطفل ، حسبما نشر موقع webmd

سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي ومراقبة حركات طفلك. سوف يسألون عن تاريخ طفلك الصحي ، وسيرغبون في سماع أي مخاوف لديك بشأن الطريقة التي يتحرك بها طفلك. قد يحتاجون أيضًا إلى طلب الاختبارات للتحقق من وجود مشاكل. وتشمل هذه:

تحاليل الدم . قد تسبب مشاكل صحية أخرى أعراضًا يمكن أن تشبه الشلل الدماغي. قد يعرض طبيبك اختبارات الدم لاستبعاد الحالات الأخرى.

فحص التصوير المقطعي المحوسب . يستخدم التصوير المقطعي المحوسب تقنية الأشعة السينية لعمل صور للدماغ.

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي مغناطيسًا قويًا ، وليس الأشعة السينية. لا يستخدم أي إشعاع ويمكنه عمل صور بجودة أعلى من التصوير المقطعي المحوسب. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كان من الصعب اكتشاف الضرر ، ولكن قد لا تكون هناك حاجة إليه دائمًا.

تستخدم الموجات فوق الصوتية الموجات الصوتية لتكوين صورة لدماغ طفلك. قد لا يكون مفيدًا مثل التصوير بالرنين المغناطيسي في العثور على مشاكل طفيفة في الدماغ ، لكنه اختبار أسهل على طفلك أن يخضع له. يمكن إجراؤه فقط عند الأطفال الصغار جدًا ، قبل أن تصبح البقعة اللينة صغيرة جدًا.

مخطط كهربية الدماغ ( EEG ). في هذا الاختبار ، سيتم لصق أقطاب كهربائية صغيرة برأس طفلك لقياس موجات دماغه. في بعض الأحيان ، يمكن أن يساعد هذا الفحص في تشخيص الصرع ( اضطراب النوبات ) ، وهو أمر شائع إلى حد ما عند الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

كيف يتم تشخيص الشلل الدماغي؟



سينظر طبيبك إلى صور الدماغ ونتائج الاختبارات الأخرى. سيراجعون أيضًا فحوصاتهم لطفلك بمرور الوقت ، وأي تأخيرات بارزة مروا بها ، بالإضافة إلى ما لاحظته في المنزل.

بمجرد تشخيص طفلك بالشلل الدماغي ، يمكنه البدء في تلقي العلاج. لا يوجد علاج ، لكن طبيبك قد يوصي بالعلاج الطبيعي وتدريب العضلات.