الهرمونات مش السبب الوحيد.. أسباب زيادة الوزن الملحوظ في سن اليأس

كتبت مروة محمود الياس

زيادة الوزن لدى السيدات، معضلة تاريخية، يمكن أن تصيبها في مراحل كثيرة من مراحل حياتها المتغيرة، في الطمث، والحمل والرضاعة والولادة، وحتى عند انقطاع الطمث ودخول مرحلة اليأس.

يربط الكثيرون بين اضطراب الهرمونات واختلالها في مراحل كثيرة من عمر السيدة، وبين زيادة الوزن وإكتسابه، وهو أمر طبيعى ومبرر وفقًا لما ذكره تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، ولكن الهرمونات ليست دوما السبب الوحيد.

ذكر التقرير أن مرحلة سن اليأس تلك التي تبدأ في المرأة المعاناة مع انقطاع الطمث، وتقطعها حتى التوقف التام، تلك الفترة تشهد تغيرات هرمونية وجسدية كثيرة، ولعل أبرز التغيرات تظهر على وزن الجسم الذى قد يتزايد بشكل ملحوظ، وهناك الكثير من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسمنة في تلك المرحلة بالذات:

اضطراب الهرمونات الحاد الذى يحدث في هذه المرحلة.

ضعف عملية التمثيل الغذائي في تلك المرحلة بشكل خاص.

كلما تقدمت المرأة في العمر قلت قدرات الجسم على الحرق الجيد لذا تؤثر بها القليل من السعرات الحرارية بشكل ملحوظ.

تراكم دهون الخصر أمر وارد جدًا عند انقطاع الطمث، مما يعطى وزنا زائدا ومظهرا أكثر زيادة في الوزن على السيدة.

انقطاع الطمث يسبب تراكم لدهون الفخذين ملحوظ.

السيدات في هذا العمر لا تمارس الرياضة كما كانت في مرحلة الشباب، لذا تزيد في الوزن.

الاضطرابات العاطفية والمزاجية في هذا العمر والوقت قد تسبب زيادة في تناول الطعام.

ولذا نصح التقرير بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة، والتعايش مع تلك المرحلة، والمتابعة لدى مختص للسيطرة على التغيرات في الوزن والمزاج والهرمونات في مرحلة اليـأس.