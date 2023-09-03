نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد انقطاع الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

في مرحلة انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية عند النساء، تعاني الكثيرات منهن بزيادة الوزن، والسبب تعرضهن لتغيرات كثيرة في الهرمونات، ولذا يجب تغيير أو تعديل العديد من العادات الحياتية اليومية للحفاظ على الصحة العامة.

ويقدم هذا التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes"، ومنها: التوازن الغذائي غذي جسمك بالأطعمة الصحية، أي تناول الخضراوات الفواكه والبروتين الصحي. ممارسة أنشطة الأنشطة التي تستمتع بها كممارسة رياضة المشي، أو السباحة، تعد من الحيل الجيدة للحصول علي جسم صحي خالي من السمنة.

النوم الجيد

قلة النوم يمكن أن تعطل توازن الهرمونات، وتزيد الشهية، وتؤدي إلى زيادة الوزن، ولذا عليك الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.