اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:01 ص
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نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد انقطاع الدورة الشهرية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:00 ص
نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد انقطاع الدورة الشهرية التخلص من الوزن
كتبت فاطمة ياسر

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في مرحلة انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية عند النساء، تعاني الكثيرات منهن بزيادة الوزن، والسبب تعرضهن لتغيرات كثيرة في الهرمونات، ولذا يجب تغيير أو تعديل العديد من العادات الحياتية اليومية للحفاظ على الصحة العامة.

ويقدم هذا التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes"، ومنها:  

التوازن الغذائي

غذي جسمك بالأطعمة الصحية، أي تناول الخضراوات الفواكه والبروتين الصحي. 

ممارسة أنشطة

الأنشطة التي تستمتع بها  كممارسة رياضة المشي، أو السباحة، تعد من الحيل الجيدة للحصول علي جسم صحي خالي من السمنة. 

النوم الجيد

قلة النوم يمكن أن تعطل توازن الهرمونات، وتزيد الشهية، وتؤدي إلى زيادة الوزن، ولذا عليك الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.

مراقبة كميات الطعام المتناول

يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث إلى تغيرات هرمونية تؤثر على إشارات الجوع والشبع، ولذا علي النساء الانتباه إلى الأطعمة المتناولة وكميتها. 

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتبقى رطبًا، فالترطيب المناسب يدعم عملية التمثيل الغذائي الأمثل ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

حسن صحة أمعائك

لدعم عملية التمثيل الغذائي وإدارة الوزن، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي  بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل البصل والثوم والموز والهليون.
 

الدورة الشهرية

زيادة الوزن عند انقطاع الدورة الشهرية

الحفاظ علي صحتك بعد انقطاع الدورة الشهرية

انقطاع الدورة الشهرية



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