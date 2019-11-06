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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:49 ص
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تغيرات هرمونية تحدث بعد الزواج.. اعرفيها

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:02 ص
تغيرات هرمونية تحدث بعد الزواج.. اعرفيها النساء بعد الزواج-أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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بعد الزواج يحدث في كثير من الأحيان حدوث لخبطة في الهرمونات، وهذا الأمر يحدث نتيجة لتعرض المرأة للعلاقة أو الاتصال الجنسي الذي يسبب هذا الأمر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على التغيرات الهرمونية التي تطرق في حياة الزوجة، وذلك وفقا لموقع " womansday".

نجد أن الكثير من النساء يتعرضن لزيادة في الوزن بعد الزواج،  وهذا الأمر يحدث نتيجة للاتصال الجنسي والرغبة في تناول كميات كثيرة من الطعام، كما تلعب التغيرات النفسية دورا كبيرا في حدوث تغيرات هرمونية، وهذا الأمر يرجع لشعورها بتحميل أعباء يومية كثيرة، كالمنزل والزوج والعمل ويكون السبب في الشعور بالضيق هو التغيرات الهرمونية.

ما هي التغيرات الهرمونية بعد الزواج
ما هي التغيرات الهرمونية بعد الزواج

 

وتتعرض الكثير من النساء بعد الزواج لحدوث تغيرات في الدورة الشهرية وذلك نتيجة لحدوث اختلاف في كيمياء الجسم،  وهذا الأمر يزيد من شعورهن بالتوتر والقلق والعصبية والرغبة في البكاء، أي يحدث تقلبات مزاجية عالية.

ويزداد فرص الإصابة بالتهابات اللثة وتسوس الأسنان، وهذا الأمر يحدث عندما تهمل المرأة أسنانها كما أن الأسنان تتعرض لتغيرات الهرمونية مثل باقي أعضاء جسمك، ولذا تجنبي حدوث مشاكل بها عن طريق الاهتمام بتنظيفها بشكل دائم.

تتعرض بعد النساء بعد الزواج لمشكلة وهي التعرق الزائد أثناء النوم، وأيضا تتسبب حدوث لخبطة أو تغيرات في الهرمونات بعد الزواج لانعدام الرغبة الجنسية أو ضعفها، وهنا يجب التفتيش وراء بعض الهرمونات كالغدة الدرقية والغدد الصماء.

 


خلل الهرمونات بعد الزواج

تغيرات هرمونية بعد الزواج

ما هي التغيرات الهرمونية بعد الزواج

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