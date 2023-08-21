سن اليأس .. استشارى يوضح التغيرات الهرمونية والآثار الصحية

كتبت إيناس البنا

سن اليأس هو مرحلة حياة طبيعية للنساء، وعادة ما يحدث بين سن 45 و55، ما يشير إلى توقف القدرة على الإنجاب، يُعرّف انقطاع الطمث بأنه غياب الحيض لمدة 12 شهرًا على الأقل، وهو يشير إلى نهاية مرحلة الخصوبة.

هذا التحول البيولوجي، الذي يحدث عادةً في أواخر الأربعينيات إلى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ينطوي على تحولات هرمونية كبيرة، لا سيما انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، ما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال آليات مختلفة.

التغيرات الهرمونية

انقطاع الطمث هو نهاية الدورة الشهرية التي تحدث بسبب فقدان وظيفة الجريبات المبيضية، ما يعني توقف المبايض عن إطلاق البويضات للتخصيب، نتيجة لذلك هناك انخفاض في مستوى الهرمونات مثل الاستروجين والبروجسترون، فهى عملية بيولوجية طبيعية، ولكن يمكن أن يحدث انقطاع الطمث المبكر أيضًا عندما يتأثر مبيض المرأة بعلاجات مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي، أو إزالة المبايض جراحيًا.

الآثار الصحية

وقال الدكتور محمد حسن استشاري النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن انقطاع الطمث يحدث تغييرات هرمونية تؤثر على صحة المرأة الجسدية والعاطفية والعقلية والاجتماعية، تشمل الأعراض مشاكل حركية وعائية مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي ، بالإضافة إلى جفاف المهبل والجماع المؤلم.

وأضاف أن الانخفاض في هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث له آثار طويلة المدى، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التأثيرات الوقائية للهرمون، بالإضافة إلى ذلك، يساهم انخفاض هرمون الاستروجين في فقدان كثافة العظام، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بهشاشة العظام والكسور، وخاصة كسور الورك.

تأثير التغيرات الهرمونية على صحة العظام

وأشار الدكتور محمد حسن، إلى أنه يؤثر الانخفاض الكبير في مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث بشكل مباشر على صحة العظام، يلعب الإستروجين دورًا حيويًا في الحفاظ على كثافة العظام عن طريق منع ارتشاف العظام وتعزيز تكوين العظام، و مع انخفاض هرمون الاستروجين ، قد يفوق ارتشاف العظام تكوينه، ما يؤدي إلى فقدان تدريجي لكثافة العظام وزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، تدل هشاشة العظام وهشاشتها على هشاشة العظام، مما يزيد من قابلية الإصابة بالكسور، خاصة في الرسغين والوركين والعمود الفقري.

تأثير التغيرات الهرمونية على صحة القلب والأوعية الدموية

ويشار إلى أنه يتناقص إنتاج هرمون الخصوبة، ولا سيما هرمون الاستروجين والبروجسترون ، أثناء انقطاع الطمث، مما يؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، والجدير بالذكر أن الأستروجين يحمي نظام القلب والأوعية الدموية .

يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغيرات غير المواتية في مستوى الدهون وضعف وظائف الأوعية الدموية، يزيد التأثير الجماعي لهذه العوامل من احتمالية الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية بعد انقطاع الطمث.

تأثير التغيرات الهرمونية على الصحة العامة

يمكن للتغيرات الهرمونية التي يسببها انقطاع الطمث أن تؤثر أيضًا على رفاهية المرأة بشكل عام، تعاني العديد من النساء من أعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج وجفاف المهبل واضطرابات النوم، يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على الصحة الجسدية والعاطفية والنفسية، يمكن أن تُعزى التقلبات المزاجية والتهيج وزيادة التعرض لاضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق إلى التقلبات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث. يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى تفاقم هذه المشكلات.

في حين أن انقطاع الطمث يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري أن تتذكر أن مخاطر كل شخص تختلف اعتمادًا على أشياء مثل الجينات وأسلوب الحياة والصحة العامة، يمكن تقليل بعض هذه المخاطر باتباع أسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي مغذي والإقلاع عن التدخين وإدارة الإجهاد.