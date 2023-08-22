لتجنب زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية.. اعرفى نصائح استشارى النساء

كتبت فاطمة ياسر

عند اقتراب موعد الدورة الشهرية تتعرض الكثير من النساء لزيادة الوزن، بسبب لخبطة الهرمونات، وتعد هذه الفترة حساسة بنسبة كبيرة للعديد من النساء، لأنها يزداد لديها الشعور بالألم في أماكن عدة في الجسم، ويحدث لديهن لخبطة في الهرمونات ويزداد شعورهن بالعصبية المفرطة.

ونجد أيضًا أن تعرض الكثيرات لزيادة الوزن والسبب في هذا الأمر هو ميول الكثيرات لتناول الحلويات، وحول ذلك أكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في القصر العيني، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة التي تسبق نزول الدورة الشهرية تختلف من سيدة إلي أخري، ولكن قبل ميعادها بأيام تشعر الكثيرات من السيدات بالأم في الظهر والصدر، وتصاب باضطرابات نفسية فتكون أكثر شعور بالعصبية وعدم القدرة علي التواصل مع الأشخاص المحاطين، وأيضًا نجد أن فترة ما قبل الحيض يحدث إدمان تناول الحلويات، ما يساعد في زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وهناك العديد من النصائح التي قدمها استشاري النساء والتوليد، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص زيادة الوزن وأيضًا تساعدهن في الشعور بحالة نفسية وجسدية جيدة لديهن قبل موعد الدورة الشهرية، ومنها:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخلل والرنجة والفسيخ، واستبدالهم بطعام صحي مثل الخضراوات واللحوم المسلوق غير المشبعة بالأملاح.

- التقليل من تناول الحلويات في تلك الفترة علي قدر المستطاع واستبدالها بالفواكه.

- ينصح بالابتعاد عن الضغوط الخلافات أثناء تلك الفترة لأنها تساعد في زيادة عدد دقات القلب.

-ممارسة التمارين الرياضية تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة التوتر والقلق قبل موعد الدورة الشهرية.