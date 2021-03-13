5 علامات بتقولك عندك مشاكل في الهرمونات.. أبرزها تغير مزاجك

نهير عبد النبى

مشاكل فى الخصوبة وتقلبات فى المزاج هى من أبرز العلامات التى تدل على وجود خلل فى الهرمونات وقد تؤدى أيضًا لزيادة الوزن أو حكة الجلد، وحسب ما ذكره موقع hormonehealth فإن الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد في جهاز الغدد الصماء وتطلق في مجرى الدم، ويحدث عدم التوازن عندما يكون هناك الكثير أو القليل من الهرمون.

تعتبر هرموناتك مهمة لتنظيم العديد من العمليات المختلفة في الجسم بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورات التناسلية والوظيفة الجنسية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.

وتتقلب مستويات الهرمونات بشكل طبيعي في مراحل الحياة المختلفة، وأبرزها خلال فترة البلوغ وعند النساء أثناء الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث، يمكن أن تتأثر أيضًا بنمط الحياة وبعض الحالات الطبية.

المهم هو ملاحظة أي أعراض وإخضاعها لفحص من قبل أخصائي صحي مؤهل حتى تتلقى العلاج المناسب، سواء كان ذلك باستخدام الأدوية أو العلاجات التكميلية، أو إجراء تغييرات في نمط الحياة، لاستعادة التوازن وصحتك الجيدة.

فيما يلي 5 علامات تدل على اختلال التوازن الهرموني

1: تقلبات المزاج: هرمون الاستروجين له تأثير على الناقلات العصبية في الدماغ بما في ذلك السيروتونين (مادة كيميائية تعزز الحالة المزاجية)، يمكن أن تسبب التقلبات في هرمون الاستروجين متلازمة ما قبل الحيض أو مزاج مكتئب خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث (المرحلة التي تسبق الدورة الشهرية تتوقف تمامًا) وانقطاع الطمث.

2: فترات غزيرة أو مؤلمة: إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن، والحاجة المتكررة للتبول، وآلام أسفل الظهر، والإمساك، فقد تكون مصابًا بأورام ليفية، الأورام الليفية هي أورام غير سرطانية تتطور في الرحم أو حوله، السبب الدقيق غير معروف على الرغم من أنه يُعتقد أنه يتم تحفيزها بواسطة هرمون الاستروجين مع وجود تاريخ عائلي قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة.

3: الأرق: خلال فترة ما حول انقطاع الطمث ينتج المبيضان تدريجيًا أقل من هرمون الاستروجين والبروجسترون، مما يعزز النوم،و قد يساهم انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضًا في التعرق الليلي الذي يعطل نومك ، مما يساهم في الشعور بالتعب ونقص الطاقة

4: زيادة الوزن غير المبررة: يمكن أن يؤدي عدد من الحالات المرتبطة بالهرمونات إلى زيادة الوزن بما في ذلك قصور الغدة الدرقية (عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي)، ومتلازمة تكيس المبايض (مشكلة مرتبطة بالهرمونات تسبب كيسات صغيرة على المبايض) وانقطاع الطمث .

5: مشاكل الجلد: يمكن أن يكون حب الشباب المزمن عند البالغين علامة على انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون ومستويات عالية من هرمونات الأندروجين ويمكن أن يشير أيضًا إلى متلازمة تكيس المبايض وبالمثل، يمكن أن تسبب الاختلالات الهرمونية أثناء الحمل أو انقطاع الطمث حكة في الجلد بينما الجلد الجاف هو أحد أعراض انقطاع الطمث أو مشاكل الغدة الدرقية.