حصاد الوزارات.. أسعار حلوى المولد النبوى 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
أسعار منتجات حلوى المولد النبوي 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف
نجاح تشغيل أول قطار مترو مصنع ومجمع محليا ودخوله الخدمة بالخط الثالث
وزير الصحة: مصر من أول الدول تنبيها لتأثير تغير المناخ على الرعاية الصحية
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية بتشاد ونيجيريا
وزيرة الهجرة: لدينا ما يقارب 14 مليون مصرى فى الخارج
"التضامن": تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف مريض إدمان مجانا خلال 8 أشهر
الزراعة تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان فى محافظات وجه بحرى
وزير الصحة يبحث التعاون بين المجلس الصحى المصرى وشركة بريطانية
الرى تنظم برنامجا تدريبيا للتوعية بترشيد استهلاك المياه بحديقة السيدة زينب
هيئة الرقابة الصحية: إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء
المولد النبوي 2023.. الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بمولد النبى
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