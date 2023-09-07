اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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حصاد الوزارات.. أسعار حلوى المولد النبوى 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف

الخميس، 07 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. أسعار حلوى المولد النبوى 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف حلوى المولد - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

أسعار منتجات حلوى المولد النبوي 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف

نجاح تشغيل أول قطار مترو مصنع ومجمع محليا ودخوله الخدمة بالخط الثالث

وزير الصحة: مصر من أول الدول تنبيها لتأثير تغير المناخ على الرعاية الصحية
وزيرة الهجرة: لدينا ما يقارب 14 مليون مصرى فى الخارج
"التضامن": تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف مريض إدمان مجانا خلال 8 أشهر
الزراعة تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان فى محافظات وجه بحرى
وزير الصحة يبحث التعاون بين المجلس الصحى المصرى وشركة بريطانية
‫ الرى تنظم برنامجا تدريبيا للتوعية بترشيد استهلاك المياه بحديقة السيدة زينب

 


الصحه

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الرى

التضامن

النقل

المترو

العمل

الكهرباء



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