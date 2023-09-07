حصاد الوزارات.. أسعار حلوى المولد النبوى 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

أسعار منتجات حلوى المولد النبوي 2023 بمنافذ وزارة التموين.. إنفوجراف

نجاح تشغيل أول قطار مترو مصنع ومجمع محليا ودخوله الخدمة بالخط الثالث