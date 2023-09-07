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الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعى شمال سيناء

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:12 ص
الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعى شمال سيناء مبادرة 100 مليون شجرة
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم توزيع 3000 شتلة زيتون تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة و فى إطار بروتوكول التعاون بين  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومؤسسة هنجملها
 
وأكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الفاعليات بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ( مصر 2030 ) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.
 
واضاف زغلول أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحى وهو ما تسعى آلية مؤسسات الدولة المصرية وزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التى تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.
 
وأشار  إلى أن الدعم موزع 1000شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة و 200 شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء و 500 شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد و 300 شتلة  لمركز ومدينة رفح و 400 شتلة للمعاهد الأزهرية و 100 شتلة لمطرانية شمال سيناء و 500 شتلة لجامعة العريش.

الزراعة

شمال سيناء

العريش

الزيتون



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