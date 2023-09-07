هنا ينقسم خط المترو الثالث إلى خطين.. اعرف خط السير فى الاتجاهين

ينقسم خط المترو الثالث إلى خطين في المرحلة الثالثة في محطة الكيت كات التي تعمل الآن، ليتجه خط إلى الطريق الدائرى ومحور روض الفرج مارا بـ 6 محطات مقرر افتتاحها أكتوبر القادم، ويتجه خط آخر إلى المهندسين وشارع جامعة الدول العربية وجامعة القاهرة مارا بـ5 محطات مقرر افتتاحها مطلع العام القادم.
وتعد محطة "الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعة القاهرة"، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم وتشتمل علي 11 محطة (4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية)
الجزء الثاني 3B
بطول 6.6 كم وتشتمل على (1) محطة نفقية (السودان) + (4) محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) + (1) محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج) تم فى 15/5/2023 بدء إختبارات التشغيل التجريبي ومخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر2023. .
الجزء الثالث 3C
بطول 7.1 كم وتشتمل علي (3) محطات نفقيـة (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) + (1) محطة علوية (جامعه القاهرة) + (1) محطة سطحية (بولاق الدكرور) مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023
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