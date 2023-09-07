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الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:08 م
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هنا ينقسم خط المترو الثالث إلى خطين.. اعرف خط السير فى الاتجاهين

الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:00 م
هنا ينقسم خط المترو الثالث إلى خطين.. اعرف خط السير فى الاتجاهين المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينقسم خط المترو الثالث إلى خطين في المرحلة الثالثة في محطة الكيت كات التي تعمل الآن، ليتجه خط إلى الطريق الدائرى ومحور روض الفرج مارا بـ 6 محطات مقرر افتتاحها أكتوبر القادم، ويتجه خط آخر إلى المهندسين وشارع جامعة الدول العربية وجامعة القاهرة مارا بـ5 محطات مقرر افتتاحها مطلع العام القادم.
 
وتعد محطة "الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعة القاهرة"، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم وتشتمل علي 11 محطة (4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية)

الجزء الثاني 3B

بطول 6.6 كم وتشتمل على (1) محطة نفقية (السودان) + (4) محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) + (1) محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج) تم فى 15/5/2023 بدء إختبارات التشغيل التجريبي ومخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر2023. .

الجزء الثالث 3C

بطول 7.1 كم وتشتمل علي (3) محطات نفقيـة (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) + (1) محطة علوية (جامعه القاهرة) + (1) محطة سطحية (بولاق الدكرور) مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023 
 

المترو مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

مترو الكيت كات

مترو عدلي منصور

اليوم السابع بلس



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