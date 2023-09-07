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نقابة الأطباء: 319 ألف جنيه دعماً للأعضاء وأسرهم خلال شهر أغسطس

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:48 ص
نقابة الأطباء: 319 ألف جنيه دعماً للأعضاء وأسرهم خلال شهر أغسطس نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهر أغسطس الماضي، وأكدت إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.
 
وأضافت إيمان سلامة أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر أغسطس الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 17 من اسر الاطباء بمبلغ 56 ألف جنيه، ودعم دراسى بمبلغ 114 ألف جنيه لعدد 19 من أسر شهداء كورونا.
 
 ودعماً لعلاج 30 طبيب بمبلغ 99 ألف جنيه ودعم وفاة إصابة بكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب .
 

نقابة الاطباء

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اجتماعية نقابة الاطباء



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