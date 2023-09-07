وزير الصحة يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون لدعم التوعية والكشف عن الأمراض

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة والسكان وعدد من شركات الأدوية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون الأول.

يتضمن إنشاء 2 مراكز تميز و تزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن التعاون في توفير اللوالب المتطورة بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبي، لافتاً إلى أنه بموجب البروتوكول يتم توفير أجهزة محاكاة لاستمرار تدريب الأطباء المختصين على وسائل تنظيم الأسرة، تزامنًا مع إدخال الوسائل المتطورة بقطاع تنظيم الأسرة.

وتابع "عبدالغفار" أن بروتوكول التعاون الثاني يستهدف التعاون لدعم جهود الدولة في مجال الحد من الأمراض الوراثية عن طريق زيادة الوعي العام وتغيير السلوكيات والتوعية بالأمراض الوراثية النادرة عن طريق تنظيم حملات توعوية على وسائل التواصل المختلفة، فضلاً عن وضع برنامج تدريبي متكامل تحت إشراف وتوجيه وزارة الصحة والسكان للفرق الطبية من العاملين في مراكز تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية وأقسام الرعاية الحرجة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، بما يضمن صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم العلمية لتقديم خدمات تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن بروتوكول التعاون الثالث يستهدف التعاون لإطلاق حملة للفحص والكشف المبكر عن أمراض الرئة وبالأخص الأورام؛ فضلاً عن رفع الوعي لدى المرضى والمجتمع عن أهمية اكتشاف هذه الأورام في مرحلة مبكرة مما يمنح المريض نسبة استجابة كبيرة للعلاج ، بالإضافة إلي تدريب الأطقم الطبية من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري وصقل مهاراته تحقيقاً لاستمرارية تقديم خدمات طبية ذات جودة؛ للمنتفعين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن بروتوكول التعاون الرابع يستهدف التعاون مع الوزارة لتنظيم برامج تدريــبـيـة عـلمية للكوادر الطبية فى التخـصصات المختلفة المشاركين فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية ، والتعاون فى نشر الوعى لأهمية الكشف المبكر وعلاج الاورام، فضلاً عن دعم التحاليل الجينىة لمرضى سرطان القولون و المستقيم.