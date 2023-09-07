‫ الرى تنظم برنامجا تدريبيا للتوعية بترشيد استهلاك المياه بحديقة السيدة زينب

كتبت أسماء نصار

نظم فريق التوعية المائية ب وزارة الرى برنامجا تدريبيا وتوعويا في نطاق حديقة السيدة زينب بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل، وتضمنت الفعاليات عقد ندوات توعية ومحاضرات تدريبية لنحو 150 طالبا وطالبة من 7 مدارس و3 جمعيات اهلية بحي السيدة زينب، بالإضافة لعروض بالمسرح شملت أفلام للتوعية المائية ومسرحيات عرائس متحركة دار موضوعها عن ترشيد المياه والحفاظ عليها.

تضمن البرنامج التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الإيجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث ، وقد حاضر في الندوة فريق التوعية المائية بالوزارة.

و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل، وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.