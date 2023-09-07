وزارة العمل تعلن تسليم عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء والغربية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأكثر من ذوى الهمم.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريرٍ للوزارة، أنه تم الاطمئنان في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومؤكداً الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

كما قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الغربية وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شهدت فعاليات تسليم 8 عقود عمل لشباب في منشآت القطاع الخاص، و 8 شهادات تخرج على دورة الحاسب الآلي لذوي الهمم، و 6 ماكينات خياطة للسيدات المعيلات فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب، ودخل ثابت لأسرهم، كما كرم المحافظ 12 فتاة من خريجات برامج التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة والتي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم، وكذلك فرص عمل حقيقية ولائقة في القطاع الخاص، ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتكريم المتميزين في برامج التدريب المهنى بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية في تقريرٍ للوزارة، أن جرت الفعاليات بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور 22 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة و عمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية العمل بالغربية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، ودمج ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم ، كما قام المحافظ ومدير المديرية بالاستجابة الفورية لطلب سيدة بتوفير فرصة عمل لها في القطاع الخاص حيث انها المعيل الوحيد للأسرة.