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أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحدد قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحدد قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

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التربية والتعليم

المصروفات الدراسية

قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

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مصروفات المدارس الحكومية

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