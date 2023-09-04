أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحدد قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الصحة: 80% من مصابى متحور كورونا الجديد يتعافون بدون أى تدخل دوائى

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة ومتوقع تحسن درجات الحرارة غدا

التعليم تحدد قيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الجديد

كيف تستخرج اشتراك قطارات السكة الحديد للطلاب؟

اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بعد اعتمادها

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المجموع الكلى أساس القبول بالجامعات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على ثانوي تجارى

القومي لحقوق الإنسان: تطبيق إلكتروني للتعامل مع شكاوى المواطنين

إتاحة الحجز على قطارات "الثالثة المكيفة- التهوية الديناميكية" من 320 ألف نقطة

التموين: إنشاء وحدات لإنتاج الوقود الحيوي والأكسجين والنيتروجين بتكلفة 38 مليون جنيه

الأوقاف تنشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري بمسابقة مرافقة بعثة الحج

تقديم 408 آلاف و769 خدمة طبية وعلاجية ووقائية وتنظيم الأسرة

اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ«إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر» عام 2022-2023

شاهد محطة القاهرة للقطار السريع.. تخدم حلوان و15 مايو.. صور