الصحة: 80% من مصابى متحور كورونا الجديد يتعافون بدون أى تدخل دوائى

كتب أحمد عبد الرحمن

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من بروتوكولات مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج عدوى متحور كورونا الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه لم ينبغي أخذ أي خطة علاجية دون تشخيص الأطباء والمتخصصين، فتأثير تناول العقار دون الرجوع للطبيب المتخصصي أكثر خطورة.

وذكر حسام عبد الغفار، أن 80% من المصابين بالمتحور الجديد لكورونا يتعافون دون أي تدخل دوائي، ولا يوجد علاج خاص بهذا المتحور، والأدوية التي إجازتها هي نفس الأدوية التي يتم التعامل معها من المتحورات الأخرى بشرط التأكيد من الإصابة بعد الرجوع للطبيب المتخصص.