اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأوقاف تنشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري بمسابقة مرافقة بعثة الحج

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:14 م
الأوقاف تنشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري بمسابقة مرافقة بعثة الحج وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام ( 1445 هـ / 2024 م ) من الأئمة والواعظات، وهم:
 
 
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (1)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (1)

اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (2)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (2)

اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (3)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (3)

اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (4)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (4)

اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (5)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (5)

اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (6)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (6)

اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (7)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (7)
 
 
 

الحج

وزارة الاوقاف

بعثة الحج

بعثة الحج 1445



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