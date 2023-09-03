الأوقاف تنشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري بمسابقة مرافقة بعثة الحج

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام ( 1445 هـ / 2024 م ) من الأئمة والواعظات، وهم:
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (1)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (2)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (3)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (4)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (5)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (6)
اسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزي من المتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج (7)
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