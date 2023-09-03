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القومي لحقوق الإنسان: تطبيق إلكتروني للتعامل مع شكاوى المواطنين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:16 م
القومي لحقوق الإنسان: تطبيق إلكتروني للتعامل مع شكاوى المواطنين السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يوجد فريق كبير لتلقي الشكاوي من المواطنين، ويتم التواصل بكافة الجهات ، وهناك خطة لإنشاء "تطبيق إلكتروني" جاري العمل عليها، للتعامل مع شكاوي المواطنين، مضيفة :" نتعامل مع الشكاوي فورًا وننزل إليها على الأرض".
 
وقالت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، انه المجلس يجري زيارات للسجون، وهناك تغيير واضح في فلسفة وزارة الداخلية في هذا المجال، وتم هدم السجون القديمة وبناء مراكز جديدة، وهي تأهيل وإصلاح ، وهذا مبشر بشكل كبير,
 
وشددت على ان تعدد الآراء قوة، في ظل القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية، مؤكدة أهمية التمكين والإصلاح، مضيفة أن حرية الرأي مكفولة ويجب التفرقة بين العنف والكراهية .
 
وذكرت أن هناك إجماعا على حرية الرأي والتعبير وأنها لا تعني السب والقذف والتحريض على العنف.

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التقرير السنوي رقم 16 للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بحقوق الإنسان في مصر.
 
وأكدت، إن دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، ولأول مرة يتناول الدستور حقوق الإنسان بمنهجية محترمة، والفارق بين الجمهورية القديمة والجديدة، هو حقوق الإنسان.
 
وأشادت بمناقشات الحوار الوطني، المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى ان المناقشات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، معقبة:" هدفنا العدالة الإصلاحية والاستيعابية، وحرية تداول المعلومات ستساعد في جذب الاستثمار".
 

مشيره خطاب

حقوق الانسان

شكاوى

من مصر

حريه الراى

الحوار الوطنى



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