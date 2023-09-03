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اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ«إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر» عام 2022-2023

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:56 م
اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ«إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر» عام 2022-2023 وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.
 
وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.
 
فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.

الثانوية الازهرية

وكيل الازهر

الازهر الشريف

البعوث الاسلامية



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