تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على ثانوي تجارى

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالى، فتح باب تسجيل الرغبات غدا الإثنين، أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية ونظائرها نظام الثلاث سنوات.

1- دبلوم المدارس الثانوية التجارية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

أولا : المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد :

1- دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب(الإدارة - الشئون القانونية – التسويق وسوق المال - تأمينات تجارية)

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب(مهنة مساعد فني إداري – مهنة خدمات النقل الدولي – مهنة سكرتارية طبية- مهنة فني عمليات مخازن (اللوجستيات).

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات.

ثانيآ : القبول بالكليات الجامعية

- يتم القبول بكليات(التجارة وبرنامج التعليم التبادلي ) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وطبقاً للأتى:-

كلية التجارة " انتظام – انتساب موجه" بجامعات القاهرة - الإسكندرية - عين شمس – أسيوط - طنطا – المنصورة- حلوان - الزقازيق- المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها – سوهاج - كفر الشيخ - دمنهور- دمياط – السويس - بورسعيد - أسوان - مدينة السادات – العريش.

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بجامعة الزقازيق

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

فيما يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين إلى(برنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي (حلوان - الإسكندرية) بعد الترشيح.

يتم القبول بكليات(التربية) من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي فى كليات جامعات طنطا وحلوان وسوهاج وكفر الشيخ ومدينة السادات من جميع التخصصات.

ثالثا : القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبى والإحصاء يتم وفقاً لقواعد القبول الجغرافي (مدة الدراسة بها سنتان ) ومن الحاصلين علي الثانوية التجارية من التخصصات التالية :-(الإدارة – التسويق وسوق المال )

أ- المعاهد التابعة لوزارة الصحة

1- الفني الصحي بالإسكندرية

2- الفني الصحي بالزقازيق

3- الفني الصحي بالمنصورة

4- الفني الصحي بطنطا

5- الفني الصحي بالإسماعيلية

6- الفني الصحي ببني سويف

7- الفني الصحي بسوهاج

ب- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات

الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي

ويتم القبول بهذه المعاهد بالشروط التالية :

1- اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح. .

2- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة

رابعآ : القبول بالكليات التكنولوجية ( المعاهد الفنية التجارية المتوسطة ) التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

المعاهد الفنية التجارية " المطرية، الروضة، قنا ، أسوان ، المحلة، دمياط ، المنصورة ، شبرا ، الإسكندرية، بدمنهور، ببورسعيد ، العريش ، أسيوط ، طنطا، بنها، الزقازيق ، قويسنا ، سوهاج

المعاهد الفنية التجارية : يتم القبول بها من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

خامسا : القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول علي 60% فأكثر ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.