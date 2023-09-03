اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إتاحة الحجز على قطارات "الثالثة المكيفة- التهوية الديناميكية" من 320 ألف نقطة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:19 م
إتاحة الحجز على قطارات "الثالثة المكيفة- التهوية الديناميكية" من 320 ألف نقطة السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية . 
 
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار . 
 
كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة . 
 
إتاحة الحجز على قطارات الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية
إتاحة الحجز على قطارات الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية
 
 
 

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

حجز تذاكر قطارات

حجز تذاكر قطارات السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

حجز قطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة