حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية
الصحة: الأطفال من سن 5 إلى 14 عاما الفئة الأكثر إصابة بـ"السعار"
الأوقاف: إقبال على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان
190 مليار تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء منذ 2014
معلومات عن المجمع الطبى للأطفال بجامعة القاهرة قبل افتتاحه في 2024
كيف نجحت الدولة فى إضافة 30 ألف ميجا وات للشبكة الكهربائية خلال 10 سنوات
مفتى جمهورية القمر المتحدة: مصر مهبط العلم وبها عمارة حديثة للمساجد لم أراها
تكاليف مشاريع تحديث منظومة النقل بمصر من 2014 لـ 2024.. انفوجراف
الحكومة تنفى تأجيل بدء الدراسة للعام الجديد حتى 7 أكتوبر المقبل
تعليم القاهرة: تخصيص الفترة الأولى للعام الدراسي الجديد عن انتصارات أکتوبر
وزير التعليم: الاستعانة بأشهر المعلمين لتوفير شرح المناهج عبر القنوات التعليمية
3 أسئلة لدار الإفتاء حول زكاة المحاصيل والأرض المستأجرة.. اعرف الأحكام
الصحة: تطعيم السعار متوفر فى الوحدات الصحية والخط الساخن 105 للاستعلام
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