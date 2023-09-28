حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

مفتى جمهورية القمر المتحدة: مصر مهبط العلم وبها عمارة حديثة للمساجد لم أراها

تكاليف مشاريع تحديث منظومة النقل بمصر من 2014 لـ 2024.. انفوجراف