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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:27 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

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