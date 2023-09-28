الصحة: تطعيم السعار متوفر فى الوحدات الصحية والخط الساخن 105 للاستعلام

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الحيوانات هام جدا ويحمى من انتقال الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وأضافت أنه يمكن الاتصال برقم 105 للاستعلام عن أماكن الوحدات الصحية للتطعيم ضد السعار .

كانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن المصل المضاد للسعار متوفر بالمجان من خلال مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والسكان، موضحة أن أعراض داء الكلب تتمثل فى فى صعوبة فى البلع وضعف عام وحمى وفقدان للشهية وحالة من الهياج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت "عبدالغفار" إلى تكثيف الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة المرض والقضاء عليه، حيث تم زيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش إلى 302 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش، فضلاً عن توفير اللقاحات والأمصال بكميات كافية، وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر مع الشركاء المعنيين، مما نتج عنه تراجع ملحوظ فى معدلات الإصابة بـ "السعار" خلال السنوات الماضية.