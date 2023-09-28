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تكاليف مشاريع تحديث منظومة النقل بمصر من 2014 لـ 2024.. انفوجراف

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:16 م
تكاليف مشاريع تحديث منظومة النقل بمصر من 2014 لـ 2024.. انفوجراف تكاليف مشاريع النقل فى مصر
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ الدولة مشروعات كبرى من أجل التحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، بما يشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، حيث تولي الدولة اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
واستعرضت وزارة النقل تكلفة مشروعات النقل التي يتم تنفيذها بقطاع النقل بداية من 2014 حتى عام 2024 والتي وصلت 2 تريليون جنيه مصري، لتطوير وتحديث منظومة النقل في مصر.
تكاليف تطوير منظومة النقل في مصر:-
 
• 225 مليار جنيه للسكك الحديدية.
• 1100 مليار جنيه للأنفاق والجر الكهربائي.
• 530 مليار جنيه للطرق والكباري.
• 129 مليار جنيه للمواني البحرية.
• 4 مليارات جنيه للنقل النهري.
• 15 مليار جنيه للمواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
 
تكاليف مشاريع النقل فى مصر
تكاليف مشاريع النقل فى مصر
 
 

مشاريع النقل

تكاليف مشاريع النقل

تطوير النقل

النقل

مشاريع المترو

مشاريع الموائ

السكة الحديد



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