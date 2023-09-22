حصاد الوزارات.. نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

الصحة: "100 يوم صحة" قدمت 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين × 89 يوما