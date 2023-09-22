حصاد الوزارات.. نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة
الصحة: "100 يوم صحة" قدمت 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين × 89 يوما
التضامن: صرف 600 جنيه دعما نقديا و500 جنيه "عينيا" لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات
حماية المستهلك: حملة استدعاء لموديلات سيارات جاك لفحص الوسائد الهوائية
التعليم: تخصيص 5 درجات تضاف لمجموع الطالب المنضبط بسنوات النقل
وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع الأول للرئيس المعين لمؤتمر COP28 .. صور
نقابة العاملين بهيئة النقل العام تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة
التعليم تحدد عقوبة تأخر الطالب عن طابور الصباح ودخول الحصة
نقابة المهن التعليمية: الرئيس السيسي رجل المرحلة والقادر على قيادة الوطن
وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تخطت 36.5 مليون بزيادة 7500 صك عن العام الماضى
التعليم تحدد عقوبة عدم الالتزام بارتداء الزى المدرسى استعداداً للعام الجديد
الكهرباء: فاتورة أكتوبر آخر فواتير "الصيف" المرتفعة
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