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حماية المستهلك: حملة استدعاء لموديلات سيارات جاك لفحص الوسائد الهوائية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:40 م
حماية المستهلك: حملة استدعاء لموديلات سيارات جاك لفحص الوسائد الهوائية جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لموديلات (سيارات جاك Js4) من (2021 - 2023)، وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك لضمان عملها بكفاءة، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع شركة المجموعة العربية للتجارة والتوزيع إحدى شركات القصراوي جروب بصفتها الوكيل الرسمى لسيارات جاك في مصر".

وأضاف جهاز حماية المستهلك فى بيان على مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق وإن ذلك يأتى في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين، ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "19292” وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، يُرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

 


حمايه المستهلك

سيارات جاك

موديلات هوائيه



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