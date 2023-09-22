وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تخطت 36.5 مليون بزيادة 7500 صك عن العام الماضى

كتب: لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن صكوك الإطعام تتجاوز 36 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى، ومازال العطاء متصلا.

ووصل الشهر الماضى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان فى استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك للمشاركة فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى ال155 والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحى بالقليوبية، موضحا أنه سبق وتسلمت محافظة القليوبية 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى بعد عيد الأضحى المبارك وحتى الأن، ليصل الإجمالى حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحى بالقليوبية، وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية لتوزيعها على الأسر المستحقة.

وبدوره أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المحافظة استقبلت حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحى عقب عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت 86 طنا من لحوم صكوك الأضاحى من الوزارة العام الماضي، وجرى توزيعها من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، على الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات وكشوف اجتماعية ليحيوا حياة كريمة.

ويشهد عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية، ومحافظى القليوبية السابقين، احتفالية المحافظة بعيد القومى الـ155، والذى يأتى فى الـ30 من أغسطس كل عام فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.