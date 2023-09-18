أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
وزير التعليم يوجه بمتابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد
رئيس الوزراء خلال افتتاح "أهلا مدارس" بفيصل: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني
"التموين" تطرح سلعا غذائية ولحوما بمعرض أهلا مدارس فى فيصل بأسعار مخفضة
وزارة التنمية المحلية: لن نتهاون مع الجشعين والمخالفين لإعلان أسعار السلع
اليابان تعرب عن تقديرها لجهود شيخ الأزهر فى تعزيز الحوار بين الأديان
وزير التعليم: توصيات مجموعات العمل لاستراتيجية التطوير تؤخذ فى الاعتبار
الصحة: تقديم 381 ألفا و638 خدمة فى المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية أمس
أسعار الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة داخل معرض "أهلا مدارس" في فيصل
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