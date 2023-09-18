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أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني معرض اهلا مدارس
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

وزير التعليم يوجه بمتابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد

رئيس الوزراء خلال افتتاح "أهلا مدارس" بفيصل: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني
"التموين" تطرح سلعا غذائية ولحوما بمعرض أهلا مدارس فى فيصل بأسعار مخفضة
وزارة التنمية المحلية: لن نتهاون مع الجشعين والمخالفين لإعلان أسعار السلع
اليابان تعرب عن تقديرها لجهود شيخ الأزهر فى تعزيز الحوار بين الأديان
وزير التعليم: توصيات مجموعات العمل لاستراتيجية التطوير تؤخذ فى الاعتبار

 


رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

وزير التموين

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بفيصل

معرض اهلا مدارس بفصيل

تخفيضات معرض مدارس

معارض اهلا مدارس

أهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

اسعار اللحوم بمعرض اهلا مدارس

اللحوم والدواجن بمعرض اهلا مدارس بفيصل



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