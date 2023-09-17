وأضاف سفير اليابان، في رسالة مكتوبة بعثها إلى شيخ الأزهر: "من المؤكد ‏أنَّ رسالتكم وجهودكم تلقى ‏تقدير المجتمع الإنساني الأوسع نطاقًا بوصفها رسالة تحقق السلام والتعايش ‏المتناغم بين مختلف الشعوب ‏العالم"، مؤكدًا حرص اليابان على تعزيز التعاون في الأيام المقبلة مع الأزهر بطريقة ملموسة بما في ذلك ‏تبادل الطلاب والمنح الدراسية ‏وكذلك تعزيز تعليم اللغة.‏

وفي رسالته، تقدم سفير اليابان بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على ما حظي به من اهتمام ‏وتقدير خلال لقائهما بمشيخة الأزهر الشهر الماضي، وأنَّ اللقاء كان "مناقشة مثمرة للغاية تناولت العديد ‏من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة طيبة لمشاركة فكر فضيلة شيخ الأزهر ووقته الثمين"، ‏معربًا عن تطلعه لمقابلة أخرى في المستقبل القريب.‏