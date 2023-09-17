اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعلن رفع مكافأة الخطابة والتدريب

الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:43 م
وزارة الأوقاف تعلن رفع مكافأة الخطابة والتدريب وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالخطاب الديني الوسطي المستنير ، قررت وزارة الأوقاف رفع بدلات الخطابة بالمكافأة ممن هم على بند التحسين على النحو التالي :
 
 
وكانت قد قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000)  جنيه بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400)  جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م . 
وسيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.
 
يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا ، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم ، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء. 
 
FB_IMG_1694968592119
 

 

 
 

شمال سيناء

وزارة الاوقاف

بدل مقارئ الجمهور

الاوقاف

رفع مكافة الخطابة



الموضوعات المتعلقة

واعظة بالأوقاف لـ"قناة الناس": سيدنا النبى علمنا حب الوطن أمانة وحفظه فرض

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:08 م

كلية الضباط الاحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:56 م

وزير الأوقاف الفلسطيني: تصاعد اقتحامات الأقصى يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:02 م

الصحف العالمية: عمدة أمريكى مسلم يقاضى إدارة بايدن بعد منعه من دخول البيت الأبيض.. وأزمة نقدية تواجه هيئة الصحة ببريطانى بسبب الإضرابات والتضخم.. واحتجاجات بإيطاليا بسبب تغير المناخ ومطالب بوقف الوقود الأحفورى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:19 م

الأوقاف: رفع بدل مقارئ الجمهور 100% وبدل التحفيظ 75% بشمال سيناء

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة