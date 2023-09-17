اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التموين: معرض "أهلا مدارس" بفيصل يستقبل المواطنين من 9 صباحا حتى 10 مساء

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:23 م
التموين: معرض "أهلا مدارس" بفيصل يستقبل المواطنين من 9 صباحا حتى 10 مساء الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة تصوير كريم عبد الكريم

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير  التموين والتجارة الداخلية أن معرض " أهلا مدارس "  بمنطقة فيصل يشهد مشاركة 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتاً إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحاً والعاشرة مساء يوميا طوال فترة المعرض ، ويوفر خصومات تصل إلى 50٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.
 
جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد  معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.
 
وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها،مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

وزير التموين

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بفيصل

معرض اهلا مدارس بفصيل

تخفيضات معرض مدارس

معارض اهلا مدارس

أهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

السكر والزيت بمعرض أهلا مدارس

عودة المدارس



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