أسعار الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة داخل معرض "أهلا مدارس" في فيصل

كتب مدحت وهبة تصوير كريم عبد الكريم

يوفر معرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة أيضا السلع الغذائية ومنتجات اللحوم ، حيث يتم طرح اللحوم المجمدة مكعبات 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ولحوم مفروم 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها والبط البلدي بـ80 جنيها وطبق السجق البلدي وزن 900جم بـ100 جنيه وطبق برجر لحمة وزن 900جم بـ90 جنيها وطبق كفتة شوي وزن 900جم بـ145 جنيها وطبق كبدة بقري وزن 900جم بـ100 جنيه وطبق لحم مفروم وزن 900جم بـ165 جنيها وطبق لحم بتلو وزن 900جم بـ175 جنيها وطبق لحمة موزة وزن 900جم بـ175 جنيها وطبق فراخ دبوس وزن 900 جم بـ75 جنيها طبق فراخ وراك وزن 900 جم بـ65 جنيها بدلا من 60 جنيها.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.

وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة أيضًا توفير ملابس "اليونيفورم" حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض أهلاً، مدارس طوال فترة إقامتها ومدها بكل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية.